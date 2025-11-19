भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर, NIA के हैरतअंगेज खुलासे

NIA on Anmol Bishnoi: कोर्ट में एनआईए ने कहा, पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा 553 किलोमीटर लंबी है, और इसके आसपास 456 गांव पड़ते हैं. यह इलाका बहुत संवेदनशील है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के पास होने की वजह से पाकिस्तान और उसके इशारे पर चलने वाले लोग लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते रहे हैं.
Anmol Bishnoi Arrested: खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर अमेरिका से भारत लाया जा चुका है. बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट मे पेश किया, जहां उसे 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया है. हालांकि, जांच एजेंसी ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी. कोर्ट के इस आदेश से एनआईए को गैंगस्टर नेटवर्क, फंडिंग चेन और विदेश से होने वाली आपराधिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करने का काफी समय मिलेगा. लेकिन उससे पहले गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर NIA ने कोर्ट में हैरतअंगेज खुलासे किए हैं.
कोर्ट में एनआईए ने कहा, पंजाब की पाकिस्तान से लगी सीमा 553 किलोमीटर लंबी है, और इसके आसपास 456 गांव पड़ते हैं. यह इलाका बहुत संवेदनशील है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के पास होने की वजह से पाकिस्तान और उसके इशारे पर चलने वाले लोग लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते रहे हैं.
पंजाब में अशांति फैलाना चाहता है पाक
हाल के समय में पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि पंजाब में अशांति फैलाई जाए. खालिस्तान आंदोलन को फिर से हवा दी जाए. आतंकवादी हमलों के जरिए राज्य और देश में शांति बिगाड़ी जाए. कई गिरफ्तार आतंकियों ने भी माना है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थक उन्हें निर्देश देते थे और भारत में हमले कराते थे.
एनआईए ने बताया कि इस दौरान हथियारों की तस्करी बढ़ी. हाल के वर्षों में सीमा पार से हैंड ग्रेनेड, टिफिन बम, IED, RDX, RPG, पिस्टल जैसे भारी हथियार बड़ी मात्रा में भारत में भेजे गए. यह सब क्रॉस-बॉर्डर तस्करी नेटवर्क के ज़रिए हुआ.
ISI और गैंगस्टरों की जुगलबंदी
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कई भारतीय गैंगस्टरों हरविंदर रिंदा,लखबीर सिंह लांडा और अर्श डल्ला को आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ये गैंगस्टर अब विदेशों (कनाडा, पाकिस्तान) से अपने नेटवर्क को चलाते हैं और भारत में टारगेट किलिंग करवाते हैं. इन गैंगस्टरों ने बेरोजगार युवाओं को लाखों रुपये का लालच दिया. या विदेश भेजने का वादा किया. ताकि वे उनके लिए सुपारी किलर और लोगों को मारने वाले बन जाएं और हाई-प्रोफाइल हत्याएं कर सकें.
इन हत्याओं का पैटर्न क्या है
NIA के मुताबिक, ये हत्याएं वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करती थी. सिद्धू मूसेवाला की हत्या, राजू ठेठ की हत्या, प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा हैं.
उत्तर भारत के गिरोह अब बड़ा खतरा
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़ के गैंग मिलकर लोगों में डर फैला रहे हैं और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं.
गैंग कैसे शुरू हुए और कैसे बड़े बने?
शुरुआत में ये सारे गैंगस्टर छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े, इलाके की दुश्मनी, छोटी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे. धीरे-धीरे उन्होंने डर फैलाकर,जबरन वसूली और
बड़े-बड़े अपराध करके अपना रुतबा बढ़ाया.
गैंग का विस्तार (2012–2015)
पहले ये गैंग अपने-अपने जिले तक सीमित थे. फिर धीरे-धीरे इन्होंने पूरे पंजाब में अपने पैर पसार लिए. विक्की गौंडर, जयपाल भुल्लर गैंग– मालवा, जग्गू भगवानपुरिया – माझा, सुक्खा काहलवान, सूरज लाहौरिया – दोआबा से गैंग को ऑपरेट करने लगे. 2015 के बाद पूरा पंजाब इनके कब्जे में आने लगा.
2015 की बड़ी घटना
फगवाड़ा में सुक्खा काहलवान की दिन-दहाड़े हत्या, फिर उसके शव के चारों तरफ नाचने जैसी घटनाओं ने पंजाब में भारी दहशत फैला दी. इसके बाद गैंगस्टरों की गतिविधियां और बढ़ गईं.
गैंगस्टर सिंडिकेट
लॉरेन्स बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़ ये सभी मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट चलाते थे. इनका नेटवर्क पंजाब,राजस्थान हरियाणा,दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में फैल चुका था.
अनमोल को लेकर बड़े खुलासे
NIA ने आरोपी को 17 जनवरी 2025 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया था. आरोपी को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के समय कोर्ट के वारंट की कॉपी आरोपी को दी गई. NIA की तरफ से आरोपी के खिलाफ मुख्य चार्जशीट के अलावा 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई हैं. अनमोल पर आरोप है कि वह विदेश बैठकर गैंग को आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है.
वह युवाओं की भर्ती कराकर टारगेट किलिंग करवाता था. गैंग पर आरोप हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की स्मग्लिंग और वसूली के जरिए पैसा जुटाता था. इन पैसों का इस्तेमाल देश में आतंक फैलाने और बड़े लोगों की हत्या की साजिशों में किया जाता था.
गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP,दिल्ली समेत कई राज्यों में सक्रिय था. गैंग के विदेश से जुड़े बड़े नेटवर्क की जानकारी दस्तावेज में सामने आई है. कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं में इन गैंग्स का नाम सामने आया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी शामिल है. आरोपी के खिलाफ 11 अलग-अलग आपराधिक केस दर्ज हैं.
