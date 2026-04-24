'पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही होगी..., ' AAP छोड़ने वाले सांसदों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे? किसे ठहराने लगे दोषी

Anna Hazare: राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 6 सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है और ऐसे में किसे कहां जाना है यह उसकी व्यक्तिगत राय है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी सही तरीके से काम कर रही होती तो शायद ये सांसद पार्टी छोड़कर नहीं जाते.

'पार्टी ठीक से काम कर रही होती तो ऐसा नहीं होता...'

अन्ना हजारे ने कहा,' लोकतंत्र में, कहां जाना है और कहां रहना है यह व्यक्तिगत पसंद और राय का मामला है. अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा या उनके अपने कारण रहे होंगे. अगर पार्टी ठीक से काम कर रही होती, तो वे पार्टी नहीं छोड़ते.' बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने के ऐलान के कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उन्हें और सांसद संदीप पाठक समेत अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

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'आज के समय में लोग देश को भूल गए...'

अन्ना हजारे से जब कहा गया कि आंदोलन से बनी ये पार्टी टूट रही है तो उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,' जब स्वार्थ आता है तो लोग टूट जाते हैं. अगर समाज और देश को आंखों के सामने रख दिया जाए कि मेरा देश मेरा समाज तो कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा.' उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग देश को भूल गए हैं और सत्ता-पैसों के बीच भाग रहे. इसके चलते ही गड़बड़ी हुई.

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अन्ना हजारे और आप का कनेक्शन

बता दें कि साल 2011 में अन्ना हजारे ने ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी (लोकपाल) आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे. साल 2012 में केजरीवाल ने इस आंदोलन को राजनीतिक दल में बदलने का फैसला लिया. हालांकि, अन्ना हजारे राजनीति से दूर रहना चाहते थे. ऐसे में दोनों के रास्ते अलग हो गए और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना की. अन्ना हजारे ने साल 2025 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार को लेकर अन्ना हजारे ने बताया कि इसका कारण सरकार की शराब नीति थी.