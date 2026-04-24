Advertisement
trendingNow13191609
Hindi Newsदेशपार्टी ठीक से काम नहीं कर रही होगी..., AAP छोड़ने वाले सांसदों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे? किसे ठहराने लगे दोषी

'पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही होगी..., ' AAP छोड़ने वाले सांसदों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे? किसे ठहराने लगे दोषी

Anna Hazare Reaction On AAP Mp Leaving Party: आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों की ओर से पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में सब ठीक चल रहा होता तो वे इसे छोड़कर नहीं जाते.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 24, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही होगी..., ' AAP छोड़ने वाले सांसदों को लेकर क्या बोले अन्ना हजारे? किसे ठहराने लगे दोषी

Anna Hazare: राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 6 सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं. इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है और ऐसे में किसे कहां जाना है यह उसकी व्यक्तिगत राय है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी सही तरीके से काम कर रही होती तो शायद ये सांसद पार्टी छोड़कर नहीं जाते.    

'पार्टी ठीक से काम कर रही होती तो ऐसा नहीं होता...' 

अन्ना हजारे ने कहा,' लोकतंत्र में, कहां जाना है और कहां रहना है यह व्यक्तिगत पसंद और राय का मामला है. अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा या उनके अपने कारण रहे होंगे. अगर पार्टी ठीक से काम कर रही होती, तो वे पार्टी नहीं छोड़ते.'  बता दें कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने के ऐलान के कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उन्हें और सांसद संदीप पाठक समेत अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता दिलाई.   

ये भी पढें- राघव चड्ढा ही नहीं 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी, अनबन के बीच छोड़ा केजरीवाल का साथ  

Add Zee News as a Preferred Source

'आज के समय में लोग देश को भूल गए...'

अन्ना हजारे से जब कहा गया कि आंदोलन से बनी ये पार्टी टूट रही है तो उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,' जब स्वार्थ आता है तो लोग टूट जाते हैं. अगर समाज और देश को आंखों के सामने रख दिया जाए कि मेरा देश मेरा समाज तो कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा.' उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग देश को भूल गए हैं और सत्ता-पैसों के बीच भाग रहे. इसके चलते ही गड़बड़ी हुई.   

ये भी पढ़ें-  'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान, राघव चड्ढा पर जमकर बरसे 

अन्ना हजारे और आप का कनेक्शन 

बता दें कि साल 2011 में अन्ना हजारे ने ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी (लोकपाल) आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे. साल 2012 में केजरीवाल ने इस आंदोलन को राजनीतिक दल में बदलने का फैसला लिया. हालांकि, अन्ना हजारे राजनीति से दूर रहना चाहते थे. ऐसे में दोनों के रास्ते अलग हो गए और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना की. अन्ना हजारे ने साल 2025 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार को लेकर अन्ना हजारे ने बताया कि इसका कारण सरकार की शराब नीति थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Anna hazare

Trending news

नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान
Mumbai News
नासिक के बाद मुंबई में कॉर्पोरेट जिहाद; पीड़िता की आपबीती सुन रह जाएंगे हैरान
'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
Supreme Court
'उसे मजबूर नहीं कर सकते', 15 साल की बच्ची को SC से मिली गर्भपात की इजाजत
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा, दिल्ली-पंजाब बचाए केजरीवाल; 66 MLA दांव पर?
AAP crisis
राघव चड्ढा के साथ हाथ से निकली राज्यसभा, दिल्ली-पंजाब बचाए केजरीवाल; 66 MLA दांव पर?
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
crime news
गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची के रेप केस पर बड़ा फैसला, SC ने दिया SIT बनाने का आदेश
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
West Bengal
'उन्हें यमुना में भी डुबकी लगानी चाहिए...,' PM मोदी की नौका सवारी पर ममता का तंज
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
Raghav Chadha
धीमी आंच पर पक रहा था गुस्सा, 21 दिनों में उबाल... AAP में बगावत की Inside Story
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
Election Comissioner
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, 73 सांसदों ने की CEC को हटाने की मांग
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
adulteration
नकली घी, फर्जी तेल और केमिकल वाली चाय.... FSDA ने पकड़ा मिलावटखोरों का खेल
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
Raghav Chadha
'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया दो-तिहाई सांसदों के BJP में शामिल होने का दावा, AAP ने कहा- केवल तीन गए; एक्शन होगा
Raghav Chadha
AAP Raghav Chadha Live Updates: राघव चड्ढा ने किया दो-तिहाई सांसदों के BJP में शामिल होने का दावा, AAP ने कहा- केवल तीन गए; एक्शन होगा