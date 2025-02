Delhi Chunav 2025 Result Live: 'मैंने हमेशा कहा है...' , वोटों की गिनती के बीच क्यों अरविंद केजरीवाल पर भड़के अन्ना हजारे?

Delhi Vidhan Sabha Chunav Result 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, हालांकि अबतक के सामने आए रुझानों के मुताबिक भाजपा कुल 70 में से 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कुल 25 विधानसभा सीटों पर ही कब्जा जमा पाई है. अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर निशाना साधा है.

केजरीवाल पर भड़के अन्ना हजारे

दिल्ली विधनसभा चुनाव की मतगणना में सामने आ रहे रुझानों को लेकर अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर मूल सिद्धांतों से भटकने के लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा,' मैंने हमेशा कहा है कि एक उम्मीदवार का आचरण और उसके विचार शुद्ध होने चाहिए. उम्मीदवार का जीवन त्याग रहित और दोष रहित होना चाहिए.उसके ये गुण मतदाताओं को उस पर विश्वास दिलाते हैं कि वह उनके लिए कुछ करेगा.'

'शुरुआत में नीयत साफ थी...'

अन्ना हजारे ने आगे कहा,' मैंने यह बात अरविंद केजरीवाल को कई बार बताई, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके बजाय उन्होंने शराब पर अपना ध्यान केंद्रित किया. यह मुद्दा क्यों उठा? वह पैसे की ताकत से अभिभूत थे.'

#WATCH | On #DelhiElectionResults, social activist Anna Hazare says, "I have been saying it for a long that while contesting the election - the candidate must have a character, good ideas and have no dent on image. But, they (AAP) didn't get that. They got tangled in liquor and… pic.twitter.com/n9StHlOlK9

— ANI (@ANI) February 8, 2025