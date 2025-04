'मैं रेस में नहीं...', इस राज्य के बीजेपी चीफ दोबारा नहीं संभालेंगे पद, अब किसके हाथों में होगी कमान?

Tamil Nadu BJP President Race: तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया है. अन्नामलाई ने कहा कि पार्टी का अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाएगा और वह इस पद की दौड़ में नहीं हैं. अन्नामलाई ने कहा, 'तमिलनाडु बीजेपी में कोई मुकाबला नहीं है, हम सर्वसम्मति से नेता का चयन करेंगे. लेकिन मैं इस दौड़ में नहीं हूं. मैं बीजेपी राज्य नेतृत्व की दौड़ में नहीं हूं.'

मैं रेस में नहीं: अन्नामलाई

के अन्नामलाई ने कहा, 'बीजेपी में नेता पार्टी के नेता पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं. हम सभी मिलकर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. मैं उस पद की दौड़ में नहीं हूं.' उन्होंने तमिलनाडु राज्य में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए खुद को पूरी तरह से खारिज कर दिया. कोयंबटूर में मीडिया से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा मैं चाहता हूं कि पार्टी का भविष्य उज्ज्वल हो. इस पार्टी के विकास के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है. मैं हमेशा इस पार्टी के लिए शुभकामनाएं देता हूं.

Coimbatore, Tamil Nadu: State BJP chief K Annamalai says, "There is no contest in Tamil Nadu BJP, we will select a leader unanimously. But I am not in the race. I am not in the BJP state leadership race." pic.twitter.com/7OjdbOoTWR

