दिल्ली में ड्राई डे की नई तारीखों का ऐलान, जानें कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने शराब के शौकीन लोगों को बड़ी सौगात दी है. नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब से शराब की दुकानें साल में सिर्फ तीन दिन ही बंद रहेंगी. दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर ने इस नए फैसले के बारे में जानकारी दी है.

बता दें कि अभी तक की व्यवस्था में दिल्ली में शराब की दुकानें साल में 21 दिन बंद हुआ करती थीं. इन दिनों को 'ड्राई डे' भी कहा जाता है. नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में 'ड्राई डे' घटाकर सिर्फ तीन दिन कर दिया गया है.

एक्साइज कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में अब सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ही शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार अन्य किसी दिन को भी 'ड्राई डे' घोषित कर सकती है.

Republic Day, Independence Day & Gandhi Jayanti shall be observed as "Dry Day" in the NCT of Delhi by all the licensees of the Excise Department and opium vends located in Delhi for the year 2022: Office of the Commissioner of Excise, Govt of Delhi pic.twitter.com/V788ECPOKs

