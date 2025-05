BSF Jawan Martyred: जम्मू में पाकिस्तानी फायरिंग में BSF का एक और जवान शहीद, शनिवार को गोलीबारी में हुए थे घायल; DG ने जताया शोक

BSF Jawan Deepak Chingkham Martyred: भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग में बीएसएफ के एक और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए. जवान का नाम दीपक चिंगखम है. वे 10 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई फायरिंग में घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. बीएसएफ ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जवान की शहादत पर शोक जताया है.

जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में हुई घटना

बीएसएफ ने बताया कि गोलीबारी की यह घटना जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में हुई थी. जवान दीपक चिंगखम ने अपने साथियों के साथ पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का करारा जवाब दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग से उनकी बंदूकों के मुंह शांत कर दिए. लेकिन इस दौरान वे भी फायरिंग में घायल हो गए. उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

पाकिस्तानी फायरिंग में जवान ने तोड़ा दम

कई घंटों तक चले इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और जवान ने आज शाम दम तोड़ दिया. फोर्स के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने जवान दीपक चिंगखम के बलिदान पर दुख जताया है और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है. अपने शोक संदेश में बीएसएफ के डीजी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी फोर्स उनके परिवार के साथ खड़ी है. दीपक चिंगखम मणिपुर के रहने वाले थे.

DG BSF and All Ranks salute the supreme sacrifice made by Constable Deepak Chingakham in the line of duty.

He was injured in cross border fire by Pakistan on 10th May 2025 along the International Boundary in R S Pura area, Jammu. He succumbed to his injuries today on 11th May… pic.twitter.com/W7NLLzBek1

