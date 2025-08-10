आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा

आयरलैंड में एक और भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि एक 51 साल के शख्स पर क्रूरतापूर्ण हमला किया और उन्हें लूट लिया गया. यह घटना उस समय हुई जब भारतीय मूल का व्यक्ति अपने काम पर जा रहा था. इससे पहले भी एक भारतीय पर आयरलैंड के अंदर नस्लीय हमला हुआ था.

होटल में शेफ का काम करते हैं दास

आयरिश मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित का नाम लक्ष्मण दास है. जो पिछले 22 वर्षों से आयरलैंड में रह रहे हैं और वहीं के नागरिक भी हैं. दास दो बच्चों के पिता हैं और डबलिन के अनंतारा द मार्कर होटल में शेफ के तौर पर काम करते हैं. 6 अगस्त को जब वो अपने काम पर जा रहे थे तभी कुछ लोगों उनके साथ इस हरकत को अंजाम दिया.

बाइक और हेल्मेट भी टूटा

रिपोर्ट में बताया गया कि दास सुबह अपनी ई बाइक से काम पर जा रहे थे, इसी दौरान तीन लोगों के गिरोह ने उन्हें उनकी बाइक से उतार दिया. दास का कहना है कि वे तीनों हमलावर बहुत बेरहम किस्म के थे, उन्होंने बुरी तरह पिटाई भी की, जिससे उनका हेल्मेट और बाइक भी टूट गई.

अस्पताल से मिली छुट्टी

उन्हें बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पता चला कि दास के पैर, आंख, कंधे और हाथ में चोटें आईं. वैसे तो दास को शाम में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई लेकिन फिलहाल वो मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं.

पहले भी हो चुका है हमला

यह पहली बार नहीं है जब आयरलैंड के अंदर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति पर हमला हुआ हो. इससे पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में मूल रूप से केरल की रहने वाली अनुपा अच्युतन की 6 साल की बेटी नयि पर हमला हुआ था. इस दौरान बच्ची की गर्दन मुक्का मारा था, बाल खींचे थे और भारत वास जाने के लिए कहा गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.