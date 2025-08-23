संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात; CISF ने रेल भवन के पास पकड़ा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई नियमित ‘रोको टोको अभियान’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध नजर आने वाले लोगों की जांच करना है.
राजधानी दिल्ली में संसद भवन के आसपास की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है. शनिवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने संसद भवन से सटे क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया. सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ते ही CISF जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रेल भवन के पास से पकड़ा. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है.
फिलहाल पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजों की जांच कर रही है और उससे पूछताछ जारी है. घटना के बाद उच्च सुरक्षा वाले इस इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर ऐसे समय में जब देश में कई अहम राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं.
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है. घटना शनिवार को हुई जब CISF जवानों ने रेल भवन के पास एक संदिग्ध गतिविधि देखी और तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. बाद में उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया.
यह कार्रवाई नियमित ‘रोको टोको अभियान’ के तहत हुई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई नियमित ‘रोको टोको अभियान’ के तहत की गई, जिसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध नजर आने वाले लोगों की जांच करना है. पुलिस उस व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच कर रही है और पूछताछ जारी है. इस बीच, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क बनी हुई हैं, लेकिन अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि संसद भवन या उसके आसपास की सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हुई है.
शुक्रवार को भी एक अज्ञात शख्स संसद परिसर में घुस गया था
इसके पहले शुक्रवार (22 अगस्त) को भी एक अज्ञात शख्स ने दीवार फांदकर संसद परिसर में प्रवेश कर लिया. इस शख्स का नाम राम कुमार बिंद बताया गया और ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला था. आरोपी सूरत की एक फैक्ट्री में काम करता है. ये शख्स अपने घर जा रहा था रास्ते में उसका सामान किसी ने छीन लिया था. ये शख्स संसद के पास एक जामुन के पेड़ पर चढ़ा था और जैसे ही इसने संसद परिसर की दीवार फांदी उसे वहां तैनात CISF के जवानों ने पकड़ लिया. इस दौरान वो बार-बार यही बोल रहा था कि भटक गया... भटक गया...ऐसा मालूम हो रहा था कि ट्रेन में वो किसी जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया हो.
