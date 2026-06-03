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Hindi Newsदेशबंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे चोर-चोर के नारे, देखें वायरल VIDEO

बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO

पश्चिम बंगाल में एक और टीएमसी नेता को विरोध का सामना करना पड़ा. कार्यक्रम के दौरान उन पर अंडे फेंके गए और 'चोर-चोर' के नारे लगाए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:54 PM IST
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बंगाल में भीड़ ने एक और TMC नेता पर अंडे फेंके (Image - X Video Grab)
बंगाल में भीड़ ने एक और TMC नेता पर अंडे फेंके (Image - X Video Grab)

पश्चिम बंगाल के नैहाटी में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व विधायक सनत डे को पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध का सामना करना पड़ा. आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर अंडे और पत्थर फेंके. इस दौरान भीड़ ने 'चोर-चोर' के नारे भी लगाए. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब राज्य में राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है. हाल के दिनों में टीएमसी नेताओं अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा से जुड़े हमलों के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है. 

पूर्व टीएमसी विधायक सनत डे के साथ हुई इस घटना ने राज्य की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. यहां तक कि विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है. फिलहाल मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा जारी है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है. 

 

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अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बाद अब...

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक और नेता को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा. इस बार निशाने पर पार्टी के पूर्व विधायक सनत डे रहे. मंगलवार (2 जून) को नैहाटी स्थित एक पार्टी कार्यालय के बाहर जुटी भीड़ ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें 'चोर-चोर' कहकर संबोधित किया. आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उन पर अंडे और पत्थर भी फेंके. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, सनत डे कुछ समय के लिए नैहाटी के टीएमसी कार्यालय में मौजूद थे. उनकी मौजूदगी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग कार्यालय के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की

हालात को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को मौके पर तैनात किया गया. बताया जाता है कि जैसे ही सनत डे कार्यालय से बाहर निकले, भीड़ के कुछ लोगों ने उनकी ओर अंडे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. स्थिति बिगड़ने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपने घेरे में लेकर वहां से सुरक्षित निकाल लिया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई.

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तार

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने रविवार, 31 मई को हमले के संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए तथा इस घटना के पीछे BJP कार्यकर्ताओं का हाथ है. उन्होंने इसे अपनी जान लेने की कोशिश बताते हुए कहा कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. हालांकि, बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पार्टी का कहना है कि हमले से उसका कोई संबंध नहीं है और टीएमसी बेबुनियाद आरोप लगा रही है.

ममता ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप

इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने अस्पतालों पर दबाव बनाकर अभिषेक बनर्जी को भर्ती नहीं करने की कोशिश की. जानकारी के मुताबिक, अभिषेक को कोलकाता के दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया था, लेकिन दोनों संस्थानों ने यह कहते हुए उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया कि उनकी चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं कि अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़े. ममता बनर्जी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर उन्हें शुरुआत में निगरानी में क्यों रखा गया.

यह भी पढ़ेंः 'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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