/आखिरकार पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हुए सभी दल, संसद में कल बहस के बाद वोटिंग होने की उम्मीद

मॉनसून सत्र में पेपर लीक का मुद्दा हावी रहा है. सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी के चलते सत्र चल नहीं पा रहा है. आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी. सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से अपील की थी कि यह मुद्दा देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस विधेयक पर व्यापक और सार्थक चर्चा होना जरूरी है.