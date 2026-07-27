/आखिरकार पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हुए सभी दल, संसद में कल बहस के बाद वोटिंग होने की उम्मीद

संसद में बीते कई दिनों से चल रहा बवाल थमता नजर आ रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील की है. ओम बिरला की पहल पर कई दल संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर चर्चा करने को राजी हो गए हैं. माना जा रहा है कि सभी प्रमुख दल मंगलवार से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करेंगे. कल ही इस विधेयक पर वोटिंग भी होने की उम्मीद है.
मॉनसून सत्र में पेपर लीक का मुद्दा हावी रहा है. सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. इसी के चलते सत्र चल नहीं पा रहा है. आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी. सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से अपील की थी कि यह मुद्दा देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है. ऐसे में इस विधेयक पर व्यापक और सार्थक चर्चा होना जरूरी है.
लगातार हंगामा और बवाल होने के बाद ओम बिरला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से स्वयं बातचीत की. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी और मंगलवार को विधेयक पर विस्तृत चर्चा कराने का निर्णय लिया गया.
गौरतलब है कि यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, संगठित परीक्षा माफिया और अन्य अनुचित साधनों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है. मंगलवार को होने वाली चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल विधेयक के प्रावधानों पर अपने सुझाव और संशोधन भी रख सकते हैं. चर्चा के बाद सरकार इन सुझावों पर अपना जवाब देगी. इसके बाद विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा.