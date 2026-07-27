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आखिरकार पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हुए सभी दल, संसद में कल बहस के बाद वोटिंग होने की उम्मीद

संसद में बीते कई दिनों से चल रहा बवाल थमता नजर आ रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील की है, जिसके बाद सभी दल चर्चा करने को राजी हो गए हैं. कल ही इस विधेयक पर वोटिंग भी होने की उम्मीद है.

Written ByNiraj Pandey
Published: Jul 27, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:44 PM IST
आखिरकार पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हुए सभी दल, संसद में कल बहस के बाद वोटिंग होने की उम्मीद

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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