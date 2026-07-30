लोकसभा में घमासान के बाद अब राज्यसभा में 'एंटी-पेपर लीक बिल', जानिए क्या है NDA और विपक्ष का गणित?

Rajya Sabha: लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार गुरुवार यानी आज 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026' को राज्यसभा में पेश करने जा रही है. देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर छात्रों के भारी विरोध के बाद लाए गए इस ऐतिहासिक और सख्त संशोधन विधेयक पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं.
बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी बहस के बावजूद सरकार ने इसे ध्वनि मत से पारित करा लिया था. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि उच्च सदन में इस विधेयक को लेकर क्या समीकरण रहने वाले हैं. आइए समझते हैं पूरा गणित...
राज्यसभा की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो सरकार के लिए इस विधेयक को पारित कराना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर नहीं आता:
कुल सीटें: 245 (वर्तमान में प्रभावी संख्या 242)
साधारण बहुमत का आंकड़ा: 123
NDA के पास कुल सांसद: 152
चूंकि किसी भी सामान्य संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए साधारण बहुमत (123 सांसदों के समर्थन) की आवश्यकता होती है, इसलिए 152 सांसदों के मजबूत आंकड़े के साथ सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बेहद सुरक्षित स्थिति में है. भले ही विपक्ष सदन में वाकआउट या भारी हंगामा करे, फिर भी उच्च सदन से इस बिल का पारित होना लगभग तय माना जा रहा है.
साल 2024 में बने मूल कानून की कमियों को दूर करने और परीक्षा माफिया पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा लाए गए इस नए संशोधन बिल में बेहद सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं:
1. 10 साल की सख्त सजा: संगठित पेपर लीक गिरोह, कोचिंग माफिया, धांधली करने वाले संस्थानों या अधिकारियों के लिए अब अधिकतम 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है (मूल कानून में यह सजा अधिकतम 5 साल थी)
2. 10 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना: पेपर लीक सिंडिकेट और धांधली में शामिल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर 10 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा.
3. 60 दिनों के भीतर जांच पूरी: किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या गड़बड़ी की जांच राज्य पुलिस या स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी.
4. फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन: मामलों को लंबा खींचने से रोकने के लिए हर राज्य में विशेष 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' स्थापित किए जाएंगे, जहां रोजाना सुनवाई होगी.
बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला था. दरअसल, हाल ही में NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में लगभग 36 दिनों तक छात्रों का उग्र प्रदर्शन चला था, जिसके कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा था. लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था.
राहुल गांधी के इस बयान पर सत्तापक्ष ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. बाद में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया और स्पष्ट किया कि पुलिस ने केवल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारों और आंसू गैस का प्रयोग किया था. हंगामे के बीच दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री के जवाब के तुरंत बाद लोकसभा से इस विधेयक को ध्वनि मत से पास कर दिया गया. अब देखना होगा कि आज राज्यसभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष का क्या रुख रहता है.