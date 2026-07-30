/राज्यसभा में एंटी पेपर बिल पेश, खरगे ने कहा - सरकार कुर्सी बचाने के लिए लाई बिल

Parliament Monsoon Session: राज्यसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया. इस बिल पर चर्चा की शुरुआत तीखी राजनीतिक नोकझोंक के साथ हुई. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत शायरी से करते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वर्षों से परीक्षा व्यवस्था में खामियों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.
खड़गे ने सदन में कहा कि विपक्ष ने वर्ष 2024 में ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त और व्यापक कानून बनाने की मांग की थी. उनके मुताबिक उस समय सरकार ने विपक्ष के सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया और जल्दबाजी में कानून लेकर आई. उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त आम चुनाव नजदीक थे और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बिना विधेयक पेश किया. खड़गे ने यह भी कहा कि उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में थी और सरकार राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही थी.
विपक्ष के नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस संशोधन विधेयक का स्वागत करती है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना जरूरी है. हालांकि उन्होंने कहा कि केवल संशोधन कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की जड़ से समस्याओं को खत्म करना नहीं, बल्कि मौजूदा विवादों और जनाक्रोश को शांत करना है. उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में पेपर लीक पर लगाम लगानी है तो कानून को और अधिक व्यापक, सख्त और जवाबदेह बनाना होगा.
अपने संबोधन के अंत में खड़गे ने कहा कि मौजूदा संशोधन विधेयक कई अहम पहलुओं को नहीं छूता. उनके अनुसार इसमें ऐसी व्यवस्थाओं की कमी है जो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोक सकें. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि विपक्ष के सुझावों को भी शामिल किया जाए ताकि छात्रों का विश्वास बहाल हो और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बन सके.
बिल पेश करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय को बेहद गंभीरता से देख रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विपक्ष या अन्य सदस्य किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार उस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी उद्देश्य से सदन में इस विधेयक पर विस्तृत बहस के लिए करीब सात घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है.
सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाना है. हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर सवाल खड़े किए हैं. ऐसे में सरकार इस कानून के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहती है.
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्ष इस विधेयक पर क्या रुख अपनाता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सभी पक्षों की राय सुनने के लिए तैयार है और चर्चा के बाद ही विधेयक को आगे बढ़ाया जाएगा. ऐसे में राज्यसभा में इस बिल पर होने वाली बहस काफी अहम मानी जा रही है.
संसद के दोनों सदनों में पिछले कई दिनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. बार-बार के हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है. ऐसे में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि बैठक में विपक्ष की संभावित रणनीति, सदन के संचालन और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया गया.
आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जजेस संशोधन विधेयक पर दोपहर 2 बजे से चर्चा प्रस्तावित है. इस विधेयक पर विस्तृत बहस के लिए करीब सात घंटे का समय निर्धारित किया गया है. सरकार चाहती है कि चर्चा शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो और सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़े.
बैठक में मौजूद वरिष्ठ मंत्रियों ने संसद के शेष सत्र की रणनीति पर भी मंथन किया. सरकार का प्रयास है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा तय समय के अनुसार हो और लंबित संसदीय कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध खत्म होता है या संसद में टकराव का सिलसिला आगे भी जारी रहता है.