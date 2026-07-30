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राज्यसभा में एंटी पेपर बिल पेश, खरगे ने कहा - सरकार कुर्सी बचाने के लिए लाई बिल

Parliament Monsoon Session: खड़गे ने सदन को याद दिलाया कि विपक्ष ने वर्ष 2024 में ही पेपर लीक रोकने के लिए व्यापक और कड़े कानून की मांग की थी. उनका कहना था कि उस समय विपक्ष की सलाह और सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में कानून पेश किया और उस पर पर्याप्त चर्चा का अवसर नहीं दिया.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:43 PM IST
राज्यसभा में एंटी पेपर बिल पेश, खरगे ने कहा - सरकार कुर्सी बचाने के लिए लाई बिल
Image Credit: X- Video Grab (केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मल्लिकार्जुन खरगे)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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