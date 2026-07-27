/DNA: एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश, तो फिर क्यों विपक्ष ने किया विरोध; जानिए कहां फंसा पूरा विवाद?

DNA Hindi: शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े के बाद CJP का आंदोलन और सड़क पर हंगामा थम चुका है, लेकिन संसद में हंगामा अब भी जारी है और इस हंगामे की वजह से आज पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी. आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया.
ये बिल प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया. शुक्रवार तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्षी सांसद छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मामले पर बहस की मांग करने लगे.
इसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई. फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद भी ये हंगामा चलता रहा. विपक्ष इस बात पर अडिग रहा कि पहले प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई के मामले पर बहस हो.
दोपहर 2 बजे स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्षी सांसदों को सहमति बनाने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया. लेकिन शाम को संसद की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा.
इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई. यानी कुल मिलाकर 4 बार लोकसभा में इस बिल पर बहस शुरू करने का मौक़ा मिला लेकिन हंगामे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी.
#DNAमित्रों | एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश.. फिर भी क्लेश!..'पहले छात्र'.. तो क्यों बिगड़ी बात?
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— Zee News (@ZeeNews) July 27, 2026
न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि संसद परिसर में भी विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया. विपक्षी सांसद 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस छोड़ने के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही की मांग करती रहे. साथ ही उन्होंने बिहार के सीवान में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ AK-47 से फायरिंग का मुद्दा भी उठाया.
शनिवार को बिहार बंद के दौरान सीवान का एक वीडियो सामने आया था. इसमें एक जवान AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दिया. वीडियो वायरल होने के बाद इस कार्रवाई पर सवाल उठे. पुलिस ने इस मामले में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया है.
साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है. सीवान प्रशासन ने साफ किया है कि पुलिसकर्मी को AK-47 लेकर छात्रों के प्रदर्शन में नहीं जाना चाहिए था. बिहार पुलिस ने ये सफाई भी दी है कि इस फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था.
देश में अलग-अलग जगह प्रदर्शन होते रहते हैं. प्रदर्शन के दौरान कई बार हिंसा भी होती है. लेकिन प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए उस हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसका उपयोग आतंकवादियों के ख़िलाफ़ किया जाता है. प्रशासन ने ऐसे पुलिसकर्मी को सस्पेंड करके सही फैसला लिया है.
लेकिन पुलिसकर्मी के ख़िलाफ़ सस्पेंशन की कार्रवाई के बावजूद विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है. सीवान और दिल्ली की घटनाओं की वजह से आज उसने पेपर लीक का रैकेट चलाने वालों के खिलाफ लाए गए बिल पर बहस नहीं होने दी. बार-बार के हंगामे से नाराज़ संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने आरोप लगाया कि जान-बूझकर बिल पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है.
बिल पर चर्चा को लेकर विपक्ष में भी दरार दिखी. कांग्रेस के सांसद जहां दूसरे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद इस पक्ष में थे कि पेपर लीक के ख़िलाफ़ बिल पर चर्चा होनी चाहिए. पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानून हर पार्टी चाहती है लेकिन इसके बावजूद पहले दिन इस पर चर्चा नहीं हो सकी. कम ही क़ानून हैं, जिन पर पक्ष और विपक्ष की सहमति होती है. ये बिल भी उन्हीं में से एक है. लेकिन इसके बावजूद इस पर बहस नहीं हो सकी, क़ानून बनाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी.
आपको ये भी जानना चाहिए कि पेपर लीक के ख़िलाफ़ प्रस्तावित क़ानून में क्या-क्या प्रावधान हैं. ये 2024 के क़ानून से किस तरह अलग है और इसमें क्या-क्या अहम बातें हैं. 2024 के क़ानून में पेपर लीक होने पर 3 से 5 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान था और अधिकतम जुर्माना 10 लाख था. वहीं प्रस्तावित क़ानून में कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल होगी. साथ ही 50 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना होगा. यानी सज़ा लगभग दोगुनी हुई है जबकि जुर्माना पांच गुना होगा.
परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर पहले अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना था लेकिन प्रस्तावित कानून में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है.
2024 के क़ानून में पेपर लीक संगठित गिरोह के द्वारा करने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान था. वहीं प्रस्तावित क़ानून में कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
जांच की समय सीमा की बात करें तो 2024 के क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. वहीं प्रस्तावित कानून में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी. यानी सिर्फ़ 60 दिनों में जांच एजेंसियों को अपना काम करना होगा.
2024 के कानून में सुनवाई पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी. लेकिन प्रस्तावित कानून में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यानी 3 महीने में फैसला आ जाएगा. यहां तक कि हाईकोर्ट में अपील के दौरान भी 3 महीने में केस का निपटारा करना होगा.
2024 के कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पष्ट प्रावधान नहीं था. लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक की स्थिति में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा. साथ ही रोज़ाना सुनवाई होगी ताकि फैसला जल्द आए.
2024 के कानून में जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का ज़िक्र नहीं था. लेकिन नए कानून में ज़रूरत पड़ने पर STF बनाकर जांच कराई जाएगी.
कुल मिलाकर पेपर लीक के ख़िलाफ़ क़ानून में 2026 का संशोधन अपराध करने पर चुकाई जाने वाली क़ीमत बढ़ाता है. साथ ही न्याय की प्रक्रिया को तेज़ करने का प्रयास करता है. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रस्तावित कानून के तहत NEET या CUET ही नहीं, बल्कि UPSC, SSC, रेलवे और दूसरी केंद्रीय भर्ती की परीक्षाएं भी आएंगी. इन परीक्षाओं की ज़िम्मेदारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT के पास है. इसलिए इस बिल को शिक्षा मंत्री की जगह DoPT के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया.