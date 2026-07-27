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DNA: एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश, तो फिर क्यों विपक्ष ने किया विरोध; जानिए कहां फंसा पूरा विवाद?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद भी संसद में हंगामा अभी जारी है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल पेश हो गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इसपर चर्चा नहीं हो सकी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:19 PM IST
DNA: एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश, तो फिर क्यों विपक्ष ने किया विरोध; जानिए कहां फंसा पूरा विवाद?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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