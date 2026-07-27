/DNA: एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश, तो फिर क्यों विपक्ष ने किया विरोध; जानिए कहां फंसा पूरा विवाद?

परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर पहले अधिकतम 1 करोड़ का जुर्माना था लेकिन प्रस्तावित कानून में इसे बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है.

2024 के क़ानून में पेपर लीक संगठित गिरोह के द्वारा करने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान था. वहीं प्रस्तावित क़ानून में कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

जांच की समय सीमा की बात करें तो 2024 के क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. वहीं प्रस्तावित कानून में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी. यानी सिर्फ़ 60 दिनों में जांच एजेंसियों को अपना काम करना होगा.

2024 के कानून में सुनवाई पूरी करने की कोई तय समय सीमा नहीं थी. लेकिन प्रस्तावित कानून में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यानी 3 महीने में फैसला आ जाएगा. यहां तक कि हाईकोर्ट में अपील के दौरान भी 3 महीने में केस का निपटारा करना होगा.

2024 के कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पष्ट प्रावधान नहीं था. लेकिन प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक की स्थिति में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा. साथ ही रोज़ाना सुनवाई होगी ताकि फैसला जल्द आए.