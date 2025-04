सनातन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश, रामनवमी के आयोजन में परोसी गई शराब और बीफ

Anti Sanatan Party: हिंदू और सनातन को लेकर देश में लंबे वक्त से झूठ और अफवाहों को हवा दी जाती रही है. लेकिन इस बार सनातन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं. दरअसल रामनवमी पर अमेरिका में एक पार्टी का आयोजन किया गया और इस दौरान वहां शराब गोमांस परोसा गया. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी शामिल हुए और सनातन के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश में एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल हो गए. रामनवमी के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में ऋतिक की मौजूदगी पर लोग सवाल उठा रहे हैं. ऋतिक के बायकॉट की मांग कर रहे हैं. सनातन के अपमान पर बॉलीवुड क्यों कटघरे में है, चलिए जानते हैं.

इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और गौर से सुनिये पीछे चल रहे संगीत को.राम चंद्र रघुबीर के संगीत के साथ शराब परोसी गई.

It is nothing short of outrageous that on the sacred occasion of Sri Ram Navami, Hrithik Roshan’s shows in the U.S. reportedly featured liquor-fueled gatherings and even a beef party—disgracefully masked as Holi celebrations.

To make matters worse, these events allegedly… pic.twitter.com/A3r6E1MhRs

— Vivek Bansal (@ivivekbansal) April 10, 2025