DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!

Anti Terror Operation in Kashmir: अफगान तालिबान हर मोर्चे पर पाकिस्तान के आतंक को जवाब दे रहा है. तो कश्मीर में भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ इस दशक का सबसे बड़ा एक्शन शुरु हो चुका है. कश्मीर में 60 से ज्यादा इलाकों में आतंकियों के 100 से ज्यादा लोकेशन पर छापे मारे गए. और इन छापों का मकसद उन आतंकियों और आतंक परस्तों पर कार्रवाई करना है जो पाकिस्तान में फरारी काट रहे हैं. अब हम आपको कश्मीर के सबसे बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन की जानकारी देने जा रहे हैं.

आतंकी ठिकानों पर छापेमारी

इस कार्रवाई के तहत सबसे ज्यादा छापे कश्मीर के गांदरबल जिले में मारे गए हैं. गांदरबल में आतंकी गतिविधियों से जुड़े 76 लोगों के 59 ठिकानों पर छापेमारी की गई है. गांदरबल के साथ ही साथ श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, बडगाम और कुपवाड़ा में भी छापेमारी की गई है. इस कार्रवाई में जम्मू-कश्मीर पुलिस समेत इंटेलिजेंस एजेंसियां भी शामिल हैं. कुछ इलाकों में छापेमारी के दौरान CASO यानी CORDON AND SEARCH OPERATION भी किया गया है.

जम्मू में भी एंटी टेरर ऑपरेशन

कश्मीर से पहले जम्मू के राजौरी में भी इसी किस्म की छापेमारी को अंजाम दिया गया था. दरअसल इस किस्म की कार्रवाई का मकसद उन आतंकियों की संपत्ति और संपर्कों पर शिकंजा कसना है जो सालों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे हुए हैं और वही से कश्मीर में टेरर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. कश्मीर के नौजवानों को आतंक की भट्टी में झोंक रहे हैं. अब हम आपको उन आतंकियों की प्रोफाइल बताने जा रहे हैं जिनकी संपत्तियों और संपर्कों पर कार्रवाई की गई है.

कौन है फयाज?

इस लिस्ट में पहला नाम है फयाज अहमद खान. फयाज हिज्बुल मुजाहिदीन का आतंकी है. गांदरबल में इस आतंकी पर साल 2021 से मुकदमे दर्ज हैं. दूसरा आतंकी है फारुक अहमद राठेर.ये भी गांदरबल का रहने वाला है और फिलहाल PoK से ऑपरेट करता है. जिन आतंकियों पर कार्रवाई की गई है उनमें तीसरा नाम है मोहम्मद यूसुफ नईम का, जो हुर्रियत से जुड़ा हुआ था. ये आतंकी हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए सरहद पार गया था लेकिन फिर लौटा नहीं. चौथा नाम आबिद रमजान शेख का है जो शोपियां का रहने वाला है और लश्कर के ऑफशूट TRF का कमांडर है.

कई मुकदमे दर्ज

इस छापेमारी के जरिए इन आतंकियों के कुछ रिश्तेदारों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और टेरर लिटरेचर से जुड़ी बरामदगी भी की गई है. हालिया कार्रवाई में घरों और दुकानों की तलाशी के साथ ही साथ जेलों में भी औचक छापे मारे गए हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने श्रीनगर और कुपवाड़ा जेलों में तलाशी अभियान चलाया है. अब हम आपको सलाखों के पीछे आतंक पर हुए एक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

ऑपरेशन का मकसद

श्रीनगर और कुपवाड़ा के कारागारों में चले इस ऑपरेशन का मकसद जेलों में मौजूद आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करना है. साथ ही साथ जेलों में बंद आतंक परस्त कैदियों की भी तलाशी ली गई. उनकी नई सिरे से पड़ताल भी की गई है. काउंटर इंटेलिजेंस सेल का मकसद उस तरीके का पता लगाना था जिसके जरिए जेल में बंद आतंकी और ओवर ग्राउंड वर्कर. सरहद पार मौजूद आतंकी कमांडरों से संपर्क करते हैं ताकि कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के बचे-खुचे हिस्से को भी जड़ से खत्म किया जा सके.

पत्थरबाजी से जुड़े तार

श्रीनगर और कुपवाड़ा की इन्हीं जेलों में कभी जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर और कश्मीर में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड आशिक हुसैन फख्तू बंद रहा है. इसी वजह से माना जाता है कि जेलों के अंदर भी आतंकियों ने टेरर नेटवर्क बनाया था. जिसपर लगातार नकेल कसी गई है और हालिया एक्शन भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है. श्रीनगर जेल से जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बेहद गौर से देखनी चाहिए...ताकि आपको पता चल सके कि जेल की दीवारों के अंदर किस तरह आतंक के ताबूत में एक और कील ठोकी गई है.

LoC से सटे इलाकों में घुसपैठ

कश्मीर के अंदरुनी हिस्सों के साथ ही साथ पाकिस्तान से लगती LoC पर भी सेना की सक्रियता लगातार जारी है. इसी सक्रियता की वजह से आज कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली जब LoC से घुसपैठ करने की कोशिश करते दो आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया. केरन सेक्टर में अब भी तलाशी अभियान जारी है ताकि घुसपैठ की कोशिश करने वाले पूरे गुट को ढूंढकर खत्म किया जा सके. सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पिंपल नाम दिया गया है. इस नाम यानी ऑपरेशन पिंपल से 7 साल पुराने उस अभियान की याद आ जाती है जिसने कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी थी. अब हम आपको ऑपरेशन पिंपल 1.0 का इतिहास बताने जा रहे हैं. आपको भी ये जानकारी बेहद गौर से देखनी चाहिए ताकि आप भी भारतीय सेना और सुरक्षाबलों के शौर्य पर गर्व की अनुभूति कर सकें.

हिज्बुल के खात्मे की कोशिश

ऑपरेशन पिंपल की शुरुआत नवंबर 2017 में की गई थी. इस ऑपरेशन का मकसद था हिज्बुल मुजाहिदीन की पूरी टेरर कमांड को खत्म करना. नवंबर 2017 में सबसे पहले हिज्बुल का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कमांडर अब्दुल कयूम नज़र मारा गया था. उसके बाद IED एक्सपर्ट कहे जाने वाला मुफ्ती वकास एनकाउंटर में ढेर किया गया. बुरहान वानी के बाद हिज्बुल की कमान संभालने वाले समीर टाइगर को भी इसी ऑपरेशन के दौरान अप्रैल 2018 में मारा गया था. एक महीने बाद आतंकी रियाज नाइकू का करीबी सद्दाम पाड्डर भी मुठभेड़ में मारा गया था. यानी इस एक ऑपरेशन ने हिज्बुल मुजाहिदीन की ऐसी हालत कर दी थी कि आज तक कश्मीर में हिज्बुल मुजाहिदीन को नया कमांडर नहीं मिला है.

आतंकियों के मददगार पर शिकंजा

खूंखार आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है. अब निशाना आतंकियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके आतंक परस्त रिश्तेदारों पर है. इस एक्शन का एक ही मकसद है...कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े नासूर पर पूर्ण विराम लगाना ताकि वादी को उसकी असली पहचान...यानी धरती की जन्नत....वापस मिल सके.

AK-47 बरामद

आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई में आज एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से अदील अहमद नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा था. आज पता चला है कि अदील अहमद के लॉकर से पुलिस ने AK-47 बरामद की है. अब पुलिस अदील अहमद से जुड़े इस हथियार की जांच कर रही है ताकि पता चल सके क्या इस AK-47 का इस्तेमाल किसी आतंकी हमले में किया गया था या फिर आतंकियों को सप्लाई करने के लिए अदील अहमद ने ये हथियार अपने लॉकर में छिपा रखा था. अदील अहमद पेशे से डॉक्टर है और कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है. 28 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश से जुड़े पोस्टर मिले थे, जिनकी जांच की गई तो पता चला कि ये पोस्टर अदील अहमद ने लगाए थे. इसी आधार पर पुलिस ने सहारनपुर से अदील अहमद को गिरफ्तार किया था.

(इनपुट-टीम डीएनए)