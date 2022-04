Antique statue seized: 600 साल पुरानी हिंदू देवी-देवताओं की लाखों की मूर्तियां जब्त

600-year-old Hindu deities seized: पुडुचेरी में एक स्थान पर कानूनी दस्तावेजों के बिना प्राचीन हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों को रखे जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए CID ​​पुलिस में तमिलनाडु की मूर्ति शाखा के लिए कुछ बेशकीमती मूर्तियां जब्त की हैं. पुलिस के अनुसार, चेन्नई की टीम ने मंगलवार (12 अप्रैल) को पुडुचेरी के सफरन रोड पर एक परिसर में तलाशी ली और हिंदू देवताओं की तीन प्राचीन धातु की मूर्तियां जब्त कीं.

विशेषज्ञों के अनुसार ये मूर्तियां 600 वर्ष से अधिक पुरानी होने का अनुमान है. इनकी बनावट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चोल और विजयनगर राजवंश के संक्रमण काल ​​​​से संबंधित हैं. साल 1980 से पहले, मूर्तियों को हिंदू मंदिरों से चोरी होने की आशंका जताई जा रही है. बताया गया है कि 'नटराज', 'विंधरा शिव' और 'विष्णु' को चित्रित करने वाली मूर्तियां पहले पुडुचेरी के स्वर्गीय जोसेफ कोलम्बानी के कब्जे में थीं. हालांकि, परिसर में उनके कब्जे से संबंधित कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.

Three #Hindu deity(600yr old) metal idols valued at Rs.12cr seized from #Pondicherry

Nataraja, Veendhara Shiva, Vishnu idols were once in possession of Late Joseph Colombani, say cops;

Nataraja idol weighs 23kg, others 15kg each

Attempt to smuggle to #France had once failed pic.twitter.com/A3gYQYZUMe

