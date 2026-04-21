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West Bengal Election 2026: मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया

BJP Vs TMC Bengal: अनुराग ठाकुर ने कहा, बंगाल सरकार ने कोई नया रोजगार पैदा नहीं किया है. ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:50 PM IST
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West Bengal Election 2026: मछली-चावल खाया, ममता को कोसा...बंगाल में TMC सरकार को अनुराग ठाकुर ने जमकर सुनाया

Anurag Thakur Eats Fish: बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है. प्रचार का शोर थम चुका है लेकिन सियासत नहीं.  मछली इस चुनाव का सबसे हॉट टॉपिक है. इस मुद्दे को भुनाने में ना तो टीएमसी पीछे हट रही है और ना ही बीजेपी. इसी को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला और मछली भी खाई ताकि यह संदेश जाए कि बीजेपी इसके खिलाफ नहीं है.

दरअसल, यह पूरा मामला ममता बनर्जी के एक बयान से शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई. अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर विधानसभा चुनावों से पहले 'झूठ फैलाने' का आरोप लगाया. उनके साथ BJP सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला  भी थे, जिन्होंने टीएमसी पर राज्य के मछली उद्योग में पर्याप्त निवेश न करने का आरोप लगाया.

ममता सरकार पर बीजेपी का हमला

अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनर्जी के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो वह पश्चिम बंगाल में मछली और अंडे खाने पर रोक लगा देगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि NDA-शासित राज्यों में किसी की भी खाने-पीने की आदतों, भाषा या किसी विशेष धर्म को अपनाने और उसका पालन करने पर कोई रोक नहीं है.

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उन्होंने आरोप लगाया, 'ममता बनर्जी के पास अपने 15 साल के शासन की उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह डर और झूठ फैला रही हैं.'

'ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं'

ठाकुर ने आगे कहा, 'वह (ममता बनर्जी) घबराई हुई हैं और संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि वह रोजगार नहीं दे पाईं, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ा. बंगाल का हर परिवार अब उनकी वजह से कर्ज में डूबा हुआ है. अब जब उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो ममता बनर्जी झूठ बोलने की मशीन बन गई हैं.'

इसके अलावा, आगामी राज्य चुनावों में BJP की जीत का भरोसा जताते हुए, BJP सांसद ने कहा, 'यहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) का मतलब है 'आतंक, हत्या और कट-मनी'. बंगाल इन सबसे छुटकारा पा लेगा.'

ठाकुर ने राज्य BJP प्रमुख समिक भट्टाचार्य के इस आरोप का भी बचाव किया कि राज्य अब 'निवेश के अनुकूल नहीं रहा'. BJP सांसद ने कहा, 'डर और भ्रष्टाचार के माहौल के कारण इस राज्य में निवेश नहीं आता. इसके चलते यहां के युवाओं का 'ब्रेन-ड्रेन' (पलायन) हो रहा है.' अनुराग ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कई उद्योग और लिस्टेड कंपनियां बंद हो गई हैं, और राज्य के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए हैं.

'बंगाल सरकार ने पैदा नहीं किया कोई रोजगार'

उन्होंने कहा, 'बंगाल सरकार ने कोई नया रोजगार पैदा नहीं किया है.' ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी.  इस बीच, BJP सांसद हर्ष वर्धन श्रृंगला ने राज्य के मछली उद्योग को पेश आ रही मुश्किलों का मुद्दा उठाया.

अनुराग ठाकुर के साथ मछली-चावल खाते हुए श्रृंगला ने ​​कहा, 'यह बड़े अफसोस की बात है कि बंगाल के पास समुद्र, नदियों और तालाबों तक पहुंच होने के बावजूद, यहां कोई ढंग का मछली उद्योग नहीं है. जब मैं सिलीगुड़ी में मछली खरीदता हूं, तो मुझे बताया जाता है कि यह आंध्र प्रदेश, ओडिशा या गुजरात से आई है.'

राज्य की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार पर पर्याप्त निवेश न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'बंगाल की मछली इसलिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने मछली उद्योग के विकास में निवेश नहीं किया है.'

श्रृंगला ने कहा कि अगर BJP सत्ता में आती है, तो वह बंगाल के मछली उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश करेगी. उन्होंने कहा, '60,000 करोड़ रुपये के समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग में राज्य की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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