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क्या लोकसभा में बढ़ेंगी राहुल की मुश्किलें? अनुराग ठाकुर ने भेजा नोटिस; ओम बिरला को लेना है फैसला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन और अवमानना से जुड़ा नोटिस भेजा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:26 PM IST
क्या लोकसभा में बढ़ेंगी राहुल की मुश्किलें? अनुराग ठाकुर ने भेजा नोटिस; ओम बिरला को लेना है फैसला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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