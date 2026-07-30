/क्या लोकसभा में बढ़ेंगी राहुल की मुश्किलें? अनुराग ठाकुर ने भेजा नोटिस; ओम बिरला को लेना है फैसला

Anurag Thakur: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक नोटिस भेजा है. यह नोटिस विशेषाधिकार हनन और अवमानना से जुड़ा है. अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.
दरअसल, राहुल गांधी ने बुधवार (29 जुलाई) को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कुछ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रिकॉर्ड्स से हटाना पड़ गया. राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया. अब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ ये नोटिस लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है.
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना किसी प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए. ठाकुर के मुताबिक, राहुल गांधी ने संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है.
BJP MP Anurag Thakur moves a Notice of Breach of Privilege and Contempt of the House against the Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi for the "use of unparliamentary and derogatory language (violation of Rule 352)" pic.twitter.com/5JMGeP4azm
— ANI (@ANI) July 30, 2026
बीजेपी सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही सदन के नियम 352(ii),(iii) और (iv) का भी उल्लंघन किया. हालांकि, स्पीकर ने राहुल गांधी के असंसदीय बयान को संसद की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया.
अनुराग ठाकुर ने तीन पन्नों के नोटिस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समिति इस पूरे मामले की जांच करे और फिर उचित कार्रवाई की सिफारिश करे.
अनुराग ठाकुर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन और गृहमंत्री से बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए. आगे यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल संसद की मर्यादा के अनुरुप बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.
माना जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसद के नियमों के हिसाह से तय की जानी है. ऐसे में स्पीकर ओम बिरला तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजना है या नहीं.बता दें कि अगर यह नोटिस स्वीकार कर ली जाती है, तो समित जांच के बाद अपनी रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश करेगी. उसी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है.