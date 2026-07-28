/RSS जॉइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे... प्रोफेसर कामकोटि का उपहास उड़ाने से प्रियंका पर भड़के अनुराग

अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भोली सी शक्ल बनाकर गुमराह करती हैं. यहां तक कि अपनी बातों पर स्पीकर को भी मुस्कराने के लिए कहती हैं. अनुराग ने गोमूत्र वाले बयान पर कहा कि प्रोफेसर वी कामकोटि के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की वो बेहद शर्मनाक है. वी कामकोटि विज्ञान के शिखर पर हैं. वे आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी शोध कर सकते हैं. गांधी परिवार भारतीय परंपरा नहीं समझता है. प्रियंका ने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का मजाक उड़ाया है. उनका उपहास उड़ाया है. कांग्रेस यही करती आई है.