/RSS जॉइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे... प्रोफेसर कामकोटि का उपहास उड़ाने से प्रियंका पर भड़के अनुराग

संसद में आज परीक्षा सुधार के लिए पीएम मोदी ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उस पर जमकर हंगामा मचा. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहकर मजाक उड़ाया कि इस समिति में गोमूत्र विशेषज्ञ हैं. इस पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने उन्हें करारा जवाब दिया. प्रियंका का इशारा IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटि पर था. अनुराग ठाकुर ने कहा कि वी कामकोटि के पास जितनी डिग्रियां हैं उतनी पूरी गांधी खानदान के पास नहीं होंगी.
अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भोली सी शक्ल बनाकर गुमराह करती हैं. यहां तक कि अपनी बातों पर स्पीकर को भी मुस्कराने के लिए कहती हैं. अनुराग ने गोमूत्र वाले बयान पर कहा कि प्रोफेसर वी कामकोटि के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की वो बेहद शर्मनाक है. वी कामकोटि विज्ञान के शिखर पर हैं. वे आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी शोध कर सकते हैं. गांधी परिवार भारतीय परंपरा नहीं समझता है. प्रियंका ने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का मजाक उड़ाया है. उनका उपहास उड़ाया है. कांग्रेस यही करती आई है.
प्रियंका के संघ वाले बयान पर अनुराग ने कहा कि आरएसएस से होना कोई गुनाह नहीं है. उन्होंने प्रियंका को ऑफर देते हुए कहा कि आप भी जॉइन कर लीजिए. इससे आपमें थोड़े संस्कार आ जाएंगे.
अनुराग ने कहा कि पेपर लीक का समाधान हमारी सरकार करेगी. इसका शिकार युवा होते हैं. इस बीमारी का हम मुकम्मल इलाज करेंगे. मोदी सरकार में हर मर्ज की दवा मिलती है. आतंकवाद-नक्सलवाद को जड़ से खतम करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है. हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है. हम ऐसा कानून लाएंगे जो बेहद सख्त होगा. ये एक नजीर होगी.
#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, BJP MP Anurag Thakur says, "...Exam irregularities and paper leaks are no less dangerous than terrorism or Maoism; our youth are the primary victims. I want to assure the youth of our country that we will find a definitive solution to this ‘paper… pic.twitter.com/hy9xh8K4xO
— ANI (@ANI) July 28, 2026
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि राहुल को जब लगा कि युवाओं ने हमें पूछा ही नहीं तो वे पीएम आवास के बाहर जाकर लेट गए. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि मैं आपकी तड़प समझ रहा हूं. आपको अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलने वाला है.