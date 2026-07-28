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RSS जॉइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे... प्रोफेसर कामकोटि का उपहास उड़ाने से प्रियंका पर भड़के अनुराग

संसद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने परीक्षा सुधार के लिए बनाई गई समिति में प्रोफेसर वी कामकोटि का मजाक उड़ाया. इस पर अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार किया. उन्होंने प्रियंका को नसीहत देने के अंदाज में कहा कि आप भी संघ जॉइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 28, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:17 PM IST
RSS जॉइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे... प्रोफेसर कामकोटि का उपहास उड़ाने से प्रियंका पर भड़के अनुराग

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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