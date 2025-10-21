Advertisement
नाबालिग है तो सहमति का सवाल ही नहीं, थोड़ा पेनेट्रेशन भी... रेप केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पॉक्सो एक्ट के तहत हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश हुई थी. इस केस में अमरूद का लालच देकर आरोपी ने दो बच्चियों को बहलाया था फिर घिनौना काम करने की कोशिश की. 15 दिन बाद मेडिकल टेस्ट हुआ. जानें फिर क्या हुआ.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:55 AM IST
क्या रेप तब माना जाएगा जब आरोपी पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोई अंग डालता है और क्या इसमें भी आंशिक या पूरा जैसी कोई चीज होती है? नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाल में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामूली पेनेट्रेशन भी बलात्कार माना जाएगा और जब पीड़िता नाबालिग है तो सहमति का सवाल अप्रासंगिक हो जाता है. 

इस फैसले ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत संरक्षण की पूर्ण प्रकृति को फिर से पुष्टि किया है. महाराष्ट्र के वर्धा जिले के 38 साल के एक ड्राइवर की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने 5 और 6 साल की दो लड़कियों पर गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में उसकी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को बरकरार रखा. जस्टिस निवेदिता मेहता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब आरोपी पीड़िता के गुप्तांगों में कोई भी अंग डालता है तो बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न मान लिया जाता है. इस दौरान कानून में पेनेट्रेशन का दायरा मायने नहीं रखता है. 

अमरूद का लालच, अश्लील वीडियो और...

आरोपी ने बच्चियों को अमरूद का लालच दिया, अश्लील वीडियो दिखाए और उनका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया. उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 511 के साथ धारा 376(2)(i) के तहत दोषी ठहराया गया और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा. 

15 दिन बाद जांच

जस्टिस मेहता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िताओं और उनकी मां की विश्वसनीय गवाही (चिकित्सा और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर भी) पर भरोसा करते हुए मूल तथ्यों को संदेह से परे साबित कर दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पीड़िता की 15 दिन से ज्यादा समय बाद की गई चिकित्सा जांच में कम उम्र के कारण गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं पाई गई, अभियुक्त के कथित कृत्य के खिलाफ गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता. 

पीठ ने याचिकाकर्ता के कथित पारिवारिक दुश्मनी के आधार पर झूठे आरोप लगाने के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी पुष्ट करने वाला सबूत मौजूद नहीं है. कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को भी स्वीकार किया और कहा कि पीड़िताओं की कम उम्र और अभियुक्तों की धमकियों को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है. 

पढ़ें: हर शब्द, हर कॉमा का मतलब होता है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज, जानें क्या कहा

हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2014 को हुए अपराध के पांच साल बाद अगस्त 2019 में लागू पॉक्सो के संशोधित प्रावधानों के तहत निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया. आखिर में पीठ ने कहा कि 10 साल के कठोर कारावास की सजा असंशोधित कानून में निर्धारित न्यूनतम सजा के अनुरूप है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है.

पढ़ें: शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों कहा ऐसा? पढ़िए पूरी बात

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

