जम्मू: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकवादियों ने एक और पॉलिटिकल पार्टी के नेता की हत्या कर दी. अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन (Apni Party leader Ghulam Hassan) को कुलगाम के देवसर में आतंकियों ने गोलियों से भून दिया. घायल गुलाम हसन को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

गुलाम हसन की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है. उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट कर कहा, 'दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में गुलाम हसन लोन (Ghulam Hassan) की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. उग्रवादी संगठनों द्वारा मुख्यधारा के राजनेताओं को निशाना बनाने का यह नया चलन बहुत चिंताजनक है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. ईश्वर दिवंगत को जन्नत प्रदान करे.'

Very sorry to hear about the assassination of Ghulam Hassan Lone in Devsar area of South Kashmir. This renewed trend of targeting mainstream politicians by militant outfits is very worrying & I condemn the same in the strongest possible terms. May Allah grant the departed Jannat.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 19, 2021