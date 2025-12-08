अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम; कैसे कर पाएंगे रूम बुक?

Aadhaar New Rule UIDAI: किसी भी होटल में ठहरने के लिए हमें अपना आधार कार्ड दिखाना होता है. होटल वाले उसका एक फिजिकल कॉपी रखते हैं, हालांकि अब इसमें बदलाव आने वाला है.
Trending Photos
Aadhaar Card New Rule: देश में किसी भी सरकारी काम, नौकरी, इवेंट, होटल में ठहरने या कई जगहों पर एंट्री के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है. इसमें आपका नाम, पता और बर्थडेट जैसी डीटेल्स शामिल होती है. ये डीटेल्स इवेंट आर्गनाइजर्स और होटल संचालकों के पास चली जाती है. बता दें कि वर्तमान आधार अधिनियम के तहत इस तरह के काम कानून का उल्लंघन करते हैं. ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI) नए नियम ला रहा है.
UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक इवेंट ऑर्गनाइजर्स, संस्थाओं और होटलों को कस्टमर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और उन्हें फिजिकली स्टोर करने से रोकने के लिए जल्द ही नया नियम पब्लिश किया जाएगा. कुमार का कहना है कि इसके लिए UIDAI की ओर से नए नियम को मंजूरी दी गई है. नियम के मुताबिक जो संस्थाएं, इवेंट ऑर्गनाइजर्स या होटल AADHAR बेस्ड वेरिफिकेशन चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है.
ये भी पढ़ें- 18 साल के इस बच्चे ने कर दिया था अंग्रेजों की नाक में दम, हंसते हुए गले लगाया फांसी का फंदा
बता दें कि इस तकनीक में क्यूआर कोड स्कैन करके या आधार ऐप से जुड़कर वेरिफिकेशन करने में मदद मिलेगी. नया वेरिफिकेशन प्रोसेस इस परेशानियों को भी हल करेगा, जो केंद्रीय आधार डेटाबेस से जुड़ने वाले इंटरमीडिएट सर्वरों के डाउनटाइम के चलते काम में मुसीबत डालती है. ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन के जरिए बिना लोगों की प्राइवेसी छेड़े, आधार डेटा के दुरुपयोग होने और कागज का इस्तेमाल किए बान ही ऑफलाइन सत्यापन होगा.
ये भी पढ़ें- IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, इस राज्य में मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
इस नए ऐप के जरिए ऑथेंटिकेशन सर्विस को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) के मुताबिक बनाने की संभावना है. यह 18 महीने के अंदर पूरे तरीके से लागू हो जाएगा. इस ऐप में यूजर्स को नए ऐप पर अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने और उसी ऐप पर परिवार के बाकी सदस्यों को जोड़ने की सुविधा भी देगा. खासतौर पर उन्हें जिनके पास मोबाइल फोन की कोई सुविधा नहीं है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.