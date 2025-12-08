Advertisement
trendingNow13033397
Hindi Newsदेश

अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम; कैसे कर पाएंगे रूम बुक?

Aadhaar New Rule UIDAI: किसी भी होटल में ठहरने के लिए हमें अपना आधार कार्ड दिखाना होता है. होटल वाले उसका एक फिजिकल कॉपी रखते हैं, हालांकि अब इसमें बदलाव आने वाला है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 08, 2025, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम; कैसे कर पाएंगे रूम बुक?

Aadhaar Card New Rule: देश में किसी भी सरकारी काम, नौकरी, इवेंट, होटल में ठहरने या कई जगहों पर एंट्री के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है. इसमें आपका नाम, पता और बर्थडेट जैसी डीटेल्स शामिल होती है. ये डीटेल्स इवेंट आर्गनाइजर्स और होटल संचालकों के पास चली जाती है. बता दें कि वर्तमान आधार अधिनियम के तहत इस तरह के काम कानून का उल्लंघन करते हैं. ऐसे में इनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI) नए नियम ला रहा है. 

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन 

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार के मुताबिक इवेंट ऑर्गनाइजर्स, संस्‍थाओं और होटलों को कस्टमर्स के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और उन्हें फिजिकली स्टोर करने से रोकने के लिए जल्द ही नया नियम पब्लिश किया जाएगा. कुमार का कहना है कि इसके लिए UIDAI की ओर से नए नियम को मंजूरी दी गई है. नियम के मुताबिक जो संस्थाएं, इवेंट ऑर्गनाइजर्स या होटल AADHAR बेस्ड वेरिफिकेशन चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. 

ये भी पढ़ें- 18 साल के इस बच्चे ने कर दिया था अंग्रेजों की नाक में दम, हंसते हुए गले लगाया फांसी का फंदा 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे होगा फायदा? 

बता दें कि इस तकनीक में क्यूआर कोड स्कैन करके या आधार ऐप से जुड़कर वेरिफिकेशन करने में मदद मिलेगी. नया वेरिफिकेशन प्रोसेस इस परेशानियों को भी हल करेगा, जो केंद्रीय आधार डेटाबेस से जुड़ने वाले इंटरमीडिएट सर्वरों के डाउनटाइम के चलते काम में मुसीबत डालती है. ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन के जरिए बिना लोगों की प्राइवेसी छेड़े, आधार डेटा के दुरुपयोग होने और कागज का इस्तेमाल किए बान ही ऑफलाइन सत्यापन होगा.    

ये भी पढ़ें- IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, इस राज्य में मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब  

 

कब होगा लागू? 

इस नए ऐप के जरिए ऑथेंटिकेशन सर्विस को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act) के मुताबिक बनाने की संभावना है. यह 18 महीने के अंदर पूरे तरीके से लागू हो जाएगा. इस ऐप में यूजर्स को नए ऐप पर अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने और उसी ऐप पर परिवार के बाकी सदस्यों को जोड़ने की सुविधा भी देगा. खासतौर पर उन्हें जिनके पास मोबाइल फोन की कोई सुविधा नहीं है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar card

Trending news

अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
Donald Trump
भारत में 'ट्रंप रोड'! डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए CM ने किया बड़ा ऐलान
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, किए वंदे मातरम के कई टुकड़े', पीएम मोदी का बड़ा हमला
PM Modi
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, किए वंदे मातरम के कई टुकड़े', पीएम मोदी का बड़ा हमला
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
west bengal vidhan sabha chunav
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
Anti tank Missiles
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत