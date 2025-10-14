Advertisement
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस, 15 अक्टूबर है लास्ट डेट

License for temporary firecracker shops on Diwali: दीपावली पर अगर आप भी पटाखे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस जरूरी होगा. अगर आप बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते हैं तो इसे अवैध माना जाएगा. बता दें कि हैदराबाद में अस्थायी (Temporary) पटाखों की दुकान लगाने के लिए 15 अक्टूबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:34 PM IST
Temporary firecracker shops in Hyderabad: दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. जहां हैदराबाद पुलिस ने पटाखे बेचने वालों के लिए एक जरूरी ऐलान किया है. अगर कोई भी व्यक्ति हैदराबाद में अस्थायी (Temporary) पटाखों की दुकान लगाना चाहता है, तो उसे 15 अक्टूबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना होगा. यह नियम 'विस्फोटक अधिनियम 1884' (Explosives Act, 1884) और उससे जुड़े नियमों के तहत लागू किया गया है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना या उनका भंडारण करना एक कानूनी अपराध होगा और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी कागजात के साथ अपना आवेदन जमा कर दें.

हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय (Cyberabad Police Commissionerate) ने दीपावली पर पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पटाखों का कारोबार करने वाले लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 अक्टूबर, 2025 तक अपना आवेदन हर हाल में जमा कर दें. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि यह तारीख साइबराबाद के लिए 16 अक्टूबर भी हो सकती है, लेकिन हैदराबाद शहर के लिए 15 अक्टूबर अंतिम है.

आवेदन कैसे करें?
पटाखों की दुकान के लिए लाइसेंस लेने के इच्छुक लोग 'विस्फोटक नियम, 1983' के तहत फॉर्म एई-5 (Form AE-5) भरकर संबंधित जोन के पुलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police - DCP) कार्यालय में जमा करा सकते हैं. साइबराबाद कमिश्नरेट के लिए कुछ स्रोतों में ऑनलाइन आवेदन का भी उल्लेख है, जिसके लिए आवेदक cybpms.telangana.gov.in या www.cyberabadpolice.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये दस्तावेज हैं जरूरी
आवेदन के साथ सुरक्षा और कानूनी मंजूरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना करना अनिवार्य है.

अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
सबसे पहले डिवीजनल फायर ऑफिसर से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (No-Objection Certificate) लेना जरूरी है. यह दुकान की जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

जमीन की अनुमति
अगर दुकान की जगह सरकारी परिसर में है, तो इसके लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) या संबंधित सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. अगर दुकान की जगह निजी संपत्ति पर है तो उस जमीन/परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति पत्र (NOC/Agreement) लेना होगा. अगर दुकान पक्की संरचना में एक अकेली दुकान है, तो पड़ोसियों से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. इसके साथ ही दुकान की जगह का नक्शा (ब्लूप्रिंट कॉपी) जमा करना होगा. यदि पिछले साल लाइसेंस जारी हुआ था तो उसकी एक कॉपी भी साथ में लगाई जा सकती है.

लाइसेंस शुल्क की रसीद
₹600 (छह सौ रुपये) का लाइसेंस शुल्क भारतीय स्टेट बैंक (SBI), ट्रेजरी ब्रांच, गनफाउंड्री (Gunfoundry) में चालान के माध्यम से जमा करना होगा और उसकी मूल रसीद आवेदन के साथ लगानी होगी.

कड़े नियम और केवल 'ग्रीन क्रैकर्स'
पुलिस ने चेतावनी दी है कि वैध लाइसेंस के बिना पटाखे बेचना या रखना अवैध होगा. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल ग्रीन क्रैकर्स (PESO द्वारा अनुमोदित) ही बेचे जा सकेंगे. लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

