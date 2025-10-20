दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, ग्रैप स्टेज-2 प्रतिबंध लागू, सख्त निगरानी के निर्देश

AQI Delhi: दिल्ली में एयर क्वालिटी का संकट गहरा गया है, जिसके कारण एनसीआर और आसपास कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-2 को तेजी से एक्टिव करना पड़ा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शहर का डेली एवरेज एक्यूआई (AQI) 296 ('खराब') तक, शाम 6 बजे तक बढ़कर 300 और शाम 7 बजे तक 302 पर पहुंच गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में है.



प्रदूषण पर कैसे लगेगी लगाम?

इसे देखते हुए सीएक्यूएम की ग्रैप उप-समिति की एक तत्काल बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई, जिसमें लोकल इमिशन, स्थिर हवाओं और तापमान इनवर्जन के कारण आने वाले दिनों में लगातार 'बहुत खराब' स्थिति (301-400) बने रहने की आशंका जताई गई. बिगड़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, उप-समिति ने सर्वसम्मति से स्टेज-II के तहत 12-सूत्रीय कार्य योजना तैयार की, जो मौजूदा स्टेज-I उपायों पर आधारित है.

सख्ती से लागू होंगे प्रतिबंध

एनसीआर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) जैसी एजेंसियों को सख्त इंफोर्समेंट का काम सौंपा गया है. इस योजना की शुरुआत प्रमुख सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल क्लीनिंग और पानी छिड़काव, मशीनरी शिफ्ट में तेजी लाने और बिजी टाइम से पहले हॉटस्पॉट और ट्रैफिक कॉरिडोर पर सफाई करने से होगी, जिससे प्रोपर वेस्ट डिस्पोजल एनश्योर होगा.

इन साइट्स पर रहेगी नजर

कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ी जांच, टारगेट हॉटस्पॉट इंटरवेंशन और डीजल जनरेटर (DG) के इस्तेमाल को लिमिटेड करने के लिए अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई भी लागू है. 29 सितंबर, 2023 को जारी निर्देश के मुताबिक, डीजी संचालन आपात स्थितियों, अस्पतालों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, सीवेज प्लांट, जल पंप, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और दूरसंचार तक सीमित हैं.

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कर्मियों की तैनाती करके ट्रैफिक को सुचारू बनाया जाएगा, जबकि मीडिया प्रदूषण अलर्ट और दिशानिर्देश प्रसारित करेगा.

(इनपुट-आईएएनएस)