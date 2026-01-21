Advertisement
trendingNow13081753
Hindi NewsदेशAravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा, SC ने पक्षकारों से मांगे एक्सपर्ट के नाम

Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा, SC ने पक्षकारों से मांगे एक्सपर्ट के नाम

Aravalli Dispute: अरावली की परिभाषा से जुड़े मसले पर फिर से विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट नई कमेटी बनाएगा, इसके अलावा कोर्ट ने एमिकस क्यूरी, सरकार समेत सभी पक्षकारों से कहा है कि वो कमेटी के लिए पर्यावरण और वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट के नाम दे. जानें पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 21, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा, SC ने पक्षकारों से मांगे एक्सपर्ट के नाम

Supreme Court: बीते कई महीनों से अरावली को लेकर तकरार छिड़ी है, विपक्ष मुद्दा बनाकर लगातार सरकार पर तंज कस रहा है. इसी बीच खबर ये है कि अरावली की परिभाषा से जुड़े मसले पर फिर से विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट नई कमेटी बनाएगा, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी, सरकार समेत सभी पक्षकारों से कहा है कि वो कमेटी के लिए पर्यावरण और वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट के नाम दे. इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है जानते है. 

अदालत करेगा निगरानी
कोर्ट ने कहा कि यह नई कमेटी अदालत की निगरानी में काम करेगी, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से कहा है कि वो इस विवाद से जुड़े मसले पर विचार के लिए विस्तृत नोट कोर्ट के सामने रखे ताकि उन मुद्दों पर सुनवाई हो सके. राजस्थान के कुछ किसानों की ओर से पेश वकील राजू रामचन्द्रन  ने कहा कि अभी भी कुछ इलाकों में गैरकानूनी माइनिंग हो रही है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि कोई गैरकानूनी माइनिंग न हो.

आदेश रहेगा लागू
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी 29 दिसंबर को दिए उसके आदेश लागू रहेगा. बता दें कि 29 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में SC ने 20 नवंबर को दिए उस फैसले के अमल पर रोक लगा दी जिसमें कोर्ट ने  पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था. कमेटी की सिफारिश में कहा गया था कि अरावली हिल्स वो पहाड़िया मानी जाएगी, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

उठा था विवाद
इससे पहले इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने फैसले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था. कोर्ट को सौंपी सिफारिश में कमेटी ने कहा था कि अरावली हिल्स वो पहाड़ियां मानी जाएगी. जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो. इसके अलावा 100 मीटर से ऊंची दो या उससे जुड़ी पहाड़िया जो 500 मीटर के  दायरे में होगी, वो ही अरावली रेंज कहलाएगी. कई पर्यावरण संगठनों और एक्टिविस्टों  का कहना है कि इस  परिभाषा को मानने से उन इलाकों में भी खनन और निर्माण गतिविधियों की वैधता मिल जाती है, जो पहले संरक्षित थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Aravalli Dispute

Trending news

Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Cyclone Ditwah
क्या है ऑपरेशन सागर बंधु? भारतीय सेना के पराक्रम के आगे हर तबाही खाक! हो रही जय-जय
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
Kerala mpox
Mpox ने बदला रूप! केरल में मिला ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, बदल रहा है चुपके से अपना DNA
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान तो बंगाल में चुनाव आयोग पर क्यों हुई FIR?