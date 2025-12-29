Aravalli Hills Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर, फिर आगे बढ़ो

Supreme Court on Aravalli: अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और आज यानी सोमवार को इस पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अरावली पर्वत की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी. क्योंकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि इस फैसले से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के विशाल क्षेत्रों में खनन की इजाजत मिल सकती है.

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की बेंच ने की. बेंच ने सुनवाई के दौरान नवंबर में खुद के जरिए दिए गए फैसले को स्थगित कर दिया है, साथ ही सर्वे और रिसर्च के लिए एक नई कमेटी बनाने की बात कही है. चीफ जस्टिस ने कहा कि अरावली पहाड़ों से जुड़ी रिपोर्ट या कोर्ट के पुराने फैसले को लागू करने से पहले, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है, ताकि कुछ अहम सवालों के जवाब मिल सकें.

क्या अरावली की परिभाषा को सिर्फ 500 मीटर तक सीमित करना गलत है? यानी इससे संरक्षण वाला इलाका छोटा तो नहीं हो रहा?

क्या इस परिभाषा से अरावली के बाहर के इलाकों में खनन (माइनिंग) का दायरा बढ़ गया है?

बीच-बीच में जो खाली जगह (गैप) है, वहां खनन की इजाजत दी जाए या नहीं? उदाहरण- अगर दो संरक्षित इलाके हैं और उनके बीच 700 मीटर का गैप है, तो उस गैप का क्या होगा?

पर्यावरण की निरंतरता कैसे बचाई जाए? यानी जंगल, पहाड़ और जीव-जंतुओं का प्राकृतिक संतुलन कैसे कायम रहे?

अगर नियमों में कोई बड़ी कमी पाई जाती है तो क्या पूरी अरावली की संरचना बचाने के लिए दोबारा गहराई से रिसर्च जरूरी होगी?

नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इलाके में किसी भी नई खनन संबंधी गतिविधि की इजाजत देने से पहले एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था. आज केंद्र की तरफ से बहस करते हुए सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अदालत ने पिछले महीने उस योजना को स्वीकार कर लिया था. हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इसका खंडन करते हुए कहा,'हमारा मानना ​​है कि कमेटी की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों की गलत व्याख्या की जा रही है.' कोर्ट ने कहा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और आगे बढ़ने से पहले एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर गौर किया जाना चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रम दूर करने की बात कही है. इसके अलावा राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी.