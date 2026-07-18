स्वाद उत्तर का, पैदावार दक्षिण की! देश में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा 'अरबी'?

Arbi Cultivation: जब संडे के लंच में करारी सूखी अरबी की सब्जी बनती है या फिर बरसात के मौसम में इसके पत्तों से बने कुरकुरे पकौड़े परोसे जाते हैं, तो हर भारतीय का दिल खुश हो जाता है. उत्तर भारत के घरों में बेहद चाव से खाई जाने वाली 'अरबी' (Taro Root) सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि एक इमोशन है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लजीज अरबी का स्वाद आपकी थाली की शोभा बढ़ाता है, वह असल में देश के किस कोने से सफर तय करके आप तक पहुंचती है?
भले ही भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी शहर या राज्य को तारो रूट कैपिटल (Taro Capital of India) घोषित न किया हो, लेकिन कृषि विज्ञान और पैदावार के आंकड़े एक बेहद दिलचस्प कहानी बयां करते हैं. आइए जानते हैं भारत के उन राज्यों के बारे में, जहां अरबी की सबसे बंपर पैदावार होती है...
अगर आप सोच रहे हैं कि अरबी सिर्फ उत्तर भारत की पसंद है, तो आपको ओडिशा का रुख करना चाहिए. ओडिशा को देश में तारो रूट का सबसे बड़ा और शीर्ष उत्पादक (Top Producer) माना जाता है. यहां के किसान बेहद बड़े पैमाने पर इसकी व्यावसायिक खेती करते हैं. स्थानीय भाषा में इसे 'सारू' कहा जाता है. ओडिशा के कृषि हब पूरे देश में इसकी सप्लाई चेन को संभालते हैं. यहां की संस्कृति और खान-पान में सारू का इतना गहरा नाता है कि इसके बिना वहां की प्रसिद्ध रीजनल डिश 'दालमा' और 'सारू बेसरा' की कल्पना भी नहीं की जा सकती. ओडिशा का हर घर इस कंद (Root) के स्वाद का दीवाना है.
अब बात करते हैं दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल की. केरलम में अरबी को 'चेम्बू' के नाम से जाना जाता है. यह राज्य न केवल अपने भारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां अरबी की सबसे गहरी जेनेटिक डायवर्सिटी (विविधता) पाई जाती है. केरलम में पारंपरिक रूप से चेम्बू-बेस्ड ब्रेकफास्ट (नाश्ता) बेहद चाव से खाया जाता है. बता दें कि कंद वाली फसलों पर शोध करने वाला भारत का सबसे मुख्य संस्थान केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (CTCRI) भी केरलम के तिरुवनंतपुरम में ही स्थित है, जो इस फसल को और भी खास बनाता है.
भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा (मेघालय, नागालैंड और असम) अरबी की खेती को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है. यहां के गांवों और 'झूम' (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) के पहाड़ों पर इसकी ऑर्गेनिक खेती होती है. नागालैंड का 'पोंगो गांव' तो पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान रखता है. यहां 'पोंगो डूंग' नाम की एक बेहद कीमती और विशिष्ट अरबी की वैरायटी उगाई जाती है. इसकी खासियत यह है कि यह बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती. तो अगली बार जब आप अरबी की सब्जी का लुत्फ उठाएं, तो देश के इन मेहनती किसानों को जरूर याद करें.