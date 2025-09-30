चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल

Power Plant accident: नौ मौतों के पुष्टि हो चुकी है. इस बीच घायल मजदूर को चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत पर प्रशासन और सरकार दोनों की नजर बनी हुई है.
Trending Photos
Arch Collapse At Tamil Nadu Power Plant: चेन्नई के एन्नोर सुपरक्रिटिकल पावर स्टेशन में निर्माणाधीन साइट पर का एक हिस्सा ढह जाने से असम के नौ प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई. ये हादसा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परिसर के अंदर हुआ, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ है और उसका इलाज जारी है. इस हादसे की पुष्टि करते हुए, TANGEDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. जे. राधाकृष्णन ने बताया, जब वे क्रेन पर काम कर रहे थे, तभी ग्रिड 45 फीट की ऊंचाई से उन पर गिर गया. यह एक कोयला हैंडलिंग शेड है और उस पर कवर बनाने का काम चल रहा था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इसके अलावा, घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की गई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी जानमाल के नुकसान पर गहरा अफसोस जताया है. भेल द्वारा एन्नोर पावर प्लांट साइट पर हुए हादसे में असम के 9 श्रमिकों की जान जाने की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं'.
एमके स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शवों को सम्मान से असम पहुंचाया जाए. उन्होंने ऊर्जा मंत्री शिवशंकर और टीएएनजीईडीसीओ के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया है.
इस हासदे में घायल एक मजदूर को दुर्घटनास्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया. जहां कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, दूसरी ओर घायल मज़दूर की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है.
9 migrant workers from Assam have reportedly succumbed to death after falling down at a construction site at Minjur, Thiruvallur district, today while carrying out construction works for extension of North Chennai Thermal Power Station.
4 of the victims are from Karbi Anglong…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 30, 2025
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य के श्रमिकों के बारे में जानकारी साझा की. उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के लिए निर्माण कार्य करते समय, आज तिरुवल्लूर जिले के मिंजुर में एक निर्माण स्थल पर गिरने से असम के 9 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई.' पीड़ितों में से 4 कार्बी आंगलोंग और 5 होजई जिले के हैं. हम उनके पार्थिव शरीर जल्द से जल्द असम लाने के लिए तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं.
1. मुन्ना केम्पराय
2. सोरबोजित थाउसेन
3. फैबित फंगलू
4. बिदयुम पोरबोसा
5. पाबन सोरोंग
6. प्रयांतो सोरोंग,
7. सुमन खारिकाप
8. दिमाराज थाउसेन
9. दीपक रायजंग
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.