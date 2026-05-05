मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत', अंडरवॉटर खुदाई से हुए चौंकाने वाले खुलासे

Beyt Dwarka Excavation: ( रिपोर्ट- जयदीप लखानी) आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की अंडरवाटर आर्कियोलॉजी विंग' (UAW) की ओर से द्वारका और बेट द्वारका के समुद्री क्षेत्रों में चलाए जा रहे ऐतिहासिक एक्सकैवेशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. बता दें कि दिसंबर 2025 से शुरू हुए इस मिशन के तहत अरब सागर की गहराई और तटीय इलाकों में गहराई से तलाशी ली गई. इस प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए खासतौर से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल (DG) यदुबीर सिंह रावत पहुंचे, जिन्होंने पाए गए इन अवशेषों का बारीकी से निरीक्षण किया.

ग्लोबल ट्रेड के लिए अहम था बेट द्वारका

रिसर्च के दौरान कई ऐसे प्रमाण मिले, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में बेट द्वारका, रोमन साम्राज्य समेत अन्य विदेशी देशों के साथ समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था. ऐतिहासिक ग्रंथों में इस द्वीप का उल्लेख 'अंतर्द्वीप' के रूप में मिलता है, जबकि ग्रीक ग्रंथ 'पेरप्लस ऑफ द एरीथ्रियन सी' में इसे 'बाराका' कहा गया है. अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र विश्व व्यापार के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता था, यह अब सिद्ध हो चुका है.

जमीन के नीचे मिली ये चीजें

घनी वनस्पति और वन्यजीवों की मौजूदगी के बीच, अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए इस उत्खनन (Excavation) में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ियां हाथ लगी हैं, जिनमें जमीन के भीतर पत्थरों से निर्मित प्राचीन संरचनाओं के नमूने, विदेशी मिट्टी के बर्तन, सिक्के और लोहे की वस्तुएं, कांच के मनके और शंख की चूड़ियों जैसी कलात्मक चीजें शामिल हैं.

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सर्वेक्षण का निष्कर्ष

पुरातत्व विभाग के अनुसार, बेट द्वारका के दक्षिण-पूर्वी तट पर मिले अवशेष संकेत देते हैं कि यहां 'प्रोटो-हिस्टोरिक' (आद्य-ऐतिहासिक) काल से ही लगातार मानव बस्ती अस्तित्व में थी. इस सर्वेक्षण से भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और प्राचीन विश्व के साथ उसके गहरे संबंधों के बारे में अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी मिलने की उम्मीद है.