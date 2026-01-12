Advertisement
trendingNow13072190
Hindi Newsदेशनींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, प्रशासन ने लगाई गांव की तरफ दौड़, तांबे के बर्तन में रखा था खजाना

नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, प्रशासन ने लगाई गांव की तरफ दौड़, तांबे के बर्तन में रखा था खजाना

Archaeological Find: मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इलाके को सीज कर बरामद किए गए आभूषणों को पास के एक मंदिर में रखा. जिसके बाद गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर अधिकारियों ने पंचनामा तैयार किया, यानी कि पांच लोगों की मौजूदगी में एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें 5 लोगों को गवाह बनाया गया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, प्रशासन ने लगाई गांव की तरफ दौड़, तांबे के बर्तन में रखा था खजाना

Archaeological Gold ornaments: कर्नाटक के एक गांव में घर की नींव खुदाई ने पूरे इलाके का ध्यान अचानक अपनी तरफ खींच लिया. खुदाई के दौरान मिले एक तांबे के बर्तन को देखने के लिए ग्रामीण ही बल्कि पुलिस प्रशासन को भी मौके पर पहुंचना पड़ा. दरअसल, नींव के अंदर प्राचीन तांबे के बर्तन में रखे लाखों रुपए के कीमती सोने के आभूषण मिले हैं. जिसमें चेन, चूड़ियां और अंगूठियां भी शामिल हैं. इस खजाने की खबर सुनते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ अचानक मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता लेकर गांव में आना पड़ा. 

घटना कर्नाटक के गडग जिले के लक्कुडी गांव की है, जहां ये इस महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की खबर सामने आई है. अधिकारियों ने खुदाई के दौरान मिले आभूषणों का वजन लगभग एक किलोग्राम बताया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपए है. गडक के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उनको दोपहर के 3 बजे इस खोज की जानकारी मिली थी. पुलिस के अनुसार 8वीं क्लास के छात्र प्रज्वल रित्ती के घर की नींव खुदाई का काम चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों को तांबे का एक बर्तन दिखाई दिया. जिसकी सूचना प्रज्वल ने गांव के बुजुर्गों की और फिर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी.

सरकारी खजाने में कराया जमा
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इलाके को सीज कर बरामद किए गए आभूषणों को पास के एक मंदिर में रखा. जिसके बाद गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर अधिकारियों ने पंचनामा तैयार किया, यानी कि पांच लोगों की मौजूदगी में एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें 5 लोगों को गवाह बनाया गया है. इस दौरान अधिकारियों को 466 से 470 ग्राम के 22 सोने के गहने और एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला. इसके बाद पुलिस ने भारी बल तैनाती के बीच कीमती आभूषण को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: शादी से एक महीने पहले अमेरिकी सेना की हिरासत में भारतीय अफसर, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद

ऐतिहासिक गांव

प्रशासन की तरफ से बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है, क्योंकि लक्कुंडी गांव बेहद ऐतिहासिक है. इसको अक्सर मंदिरों का स्वर्ग और मूर्तिकला का उद्गम स्थल भी कहा जाता है. ये गांव क्लयाणा चालुक्य काल की विरासत के तौर पर प्रसिद्ध है. इस गांव में 11वीं और 12वीं शताब्दी के कई मंदिर और बावड़ियां है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब आभूषणों की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सरकारी दिशा निर्देशों से परिवार को इस पुरातात्विक खोज के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

archaeological finds

Trending news

नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों