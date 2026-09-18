/लादेन की तारीफ से हुई छीछालेदर, इंग्लैंड के चर्च से मौलाना को मिला था अवॉर्ड, अब करना पड़ेगा वापस

चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड सारा मुल्लाली ने लैम्बेथ पैलेस में मौलाना हाफिज मुहम्मद ताहिर महमूद अशरफी को पिछले हफ्ते सुलह और अंतर-धार्मिक सहयोग के लिए 'ह्यूबर्ट वॉल्टर अवॉर्ड' दिया था. लेकिन भारी बवाल के बाद अब यह अवॉर्ड वापस ले लिया गया है. दरअसल, इसकी वजह महमूद अशरफी का एक पुराना बयान है, जिसमें वह आतंकी ओसामा बिन लादेन की तारीफ करता नजर आ रहा है.
लैम्बेथ पैलेस ने गुरुवार को अपना फैसला बदलते हुए यह ऐलान किया. इससे पहले अशरफी की कुछ पुरानी टिप्पणियां सामने आई थीं, जिसके बाद उन्हें दिए गए अवॉर्ड पर फिर से विचार करना पड़ा.
लैम्बेथ पैलेस ने एक बयान में कहा, 'अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत और सहयोग का यह एक पुराना सिद्धांत है कि हमें गहरे मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए, और यह बात आज भी लागू होती है.'
बयान में आगे कहा गया, 'हालांकि, इमाम अशरफी की कुछ पुरानी टिप्पणियां सामने आई हैं, जिनकी वजह से लैम्बेथ पैलेस को इस अवॉर्ड पर फिर से विचार करना पड़ा. उनसे यह अवॉर्ड वापस ले लिया गया है. हमने इस फैसले की जानकारी देने के लिए इमाम अशरफी से संपर्क किया है.'
लैम्बेथ पैलेस ने कहा कि वह 'पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के लिए, और पाकिस्तान व दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत और सद्भाव के लिए काम करने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता रहेगा.'
लैम्बेथ पैलेस के मुताबिक, अशरफी को यह अवॉर्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाई समुदाय का लंबे समय से समर्थन किया था.'
लादेन को दी थी सैफुल्लाह की उपाधि
BBC के अनुसार, अशरफी ने 2007 में कहा 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के लिए कहा था कि वह रूसियों, अमेरिकियों और अंग्रेजों के खिलाफ इस्लाम के लिए लड़ रहा था.' BBC ने यह भी बताया कि अशरफी ने कहा था कि वह बिन लादेन को 'सैफुल्लाह' की उपाधि देंगे, जिसका अर्थ है खुदा की तलवार. हालांकि, अशरफी ने BBC से कहा कि उनकी बातों को पूरी तरह से संदर्भ से हटकर पेश किया गया और अपने खिलाफ हुए विरोध को गलत अभियान बताया.
उन्होंने कहा कि उन्होंने बिन लादेन के बारे में ये बातें 2007 में द सैटैनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई 'नाइट' की उपाधि देने के फैसले को लेकर कही थी, जिससे कई मुसलमानों को ठेस पहुंची थी.
68 साल के हाफिज ताहिर अशरफी पाकिस्तानी धर्मगुरु हैं. शुक्रवार के समारोह की तस्वीरों में उन्हें मुल्लाली और दो अन्य महिलाओं के साथ 13वीं सदी के बैंक्वेटिंग हॉल में पोज देते हुए देखा गया.
X पर पोस्ट करते हुए, कंजर्वेटिव पार्टी के विपक्षी नेता निक टिमोथी ने लिखा, 'ऐसे लोगों के साथ जुड़ने को लेकर हमारे सरकारी संस्थानों की नादानी हैरान करने वाली है. लेकिन यह कोई हैरानी की बात भी नहीं है.'