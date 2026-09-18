Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /लादेन की तारीफ से हुई छीछालेदर, इंग्लैंड के चर्च से मौलाना को मिला था अवॉर्ड, अब करना पड़ेगा वापस

लादेन की तारीफ से हुई छीछालेदर, इंग्लैंड के चर्च से मौलाना को मिला था अवॉर्ड, अब करना पड़ेगा वापस

मौलाना हाफिज मुहम्मद ताहिर महमूद अशरफी को चर्च ऑफ इंग्लैंड की हेड सारा मुल्लाली ने ह्यूबर्ट वॉल्टर अवॉर्ड दिया था. लेकिन फिर उनका वो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बिन लादेन की तारीफ की थी. अब उनसे अवॉर्ड वापस लेने का फैसला किया गया है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 18, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:24 PM IST
लादेन की तारीफ से हुई छीछालेदर, इंग्लैंड के चर्च से मौलाना को मिला था अवॉर्ड, अब करना पड़ेगा वापस

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Indigo यात्रियों को झटका! बच्चों के सफर से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक सब कुछ महंगा
2
3
4
5