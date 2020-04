नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस के संबंध में सटीक जानकारी देने के लिए सरकार ने हाल में एक आरोग्‍य सेतु (AarogyaSetu) ऐप लांच किया है. यह वायरस के खतरे के बारे में व्‍यक्ति को जानकारी भी देता है. हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि यह लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए एक सर्विलांस ऐप है. इस संबंध में सरकार की तरफ से प्रेस इंफार्मेशन ब्‍यूरो (PIB) ने स्थिति को साफ करते हुए इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया.

पीआईबी ने ट्वीट कर कहा, 'एक प्रमुख अखबार ने कथित रूप से अपने Op-Ed में दावा किया कि आरोग्‍यसेतु का इस्‍तेमाल सर्विलांस के लिए किया जाएगा.' पीआईबी ने ट्वीट कर कहा कि यह यूजर की संवेदनशील पर्सनल जानकारी के साथ उसके लोकेशन और डाटा को किसी भी तरह हैकिंग के लिहाज से असुरक्षित नहीं बनाता.

#PIBFactCheck

Claim: a prominent newspaper has alleged in an Op-Ed that #ArogyaSetu will be used for surveillance.

Fact: This is baseless, the App does not link user location & data with any sensitive personal data. Also, it does not make users vulnerable to hacking. pic.twitter.com/4IXstdsIkk

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 6, 2020