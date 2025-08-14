'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही 'रार', शिवसेना-BJP में क्यों हो रही तकरार

Maharashtra Meat Ban Row: महाराष्ट्र के कुछ नागरिक निकाय-नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगांव और जलगांव ने 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. नगर निकायों के इस फैसले पर सियासत गरमाई हुई है.
Maharashtra Meat Ban: महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर कई नगर निकायों ने बूचड़खाने बंद करने और मांस की बिक्री पर पांबदी लगाने का फैसला किया है, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है. सत्तारूढ़ पार्टियां इसे सही ठहरा रही हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां इसे लोगों की खानपान की आजादी पर हमला बता रही है. इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर सभी शाकाहारियों को नपुंसक कह दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया. बीजेपी ने राउत पर निशाना साधते हुए उसे इस बयान के लिए माफी की मांग की है.
हाल ही में संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए लोगों की खाने की आजादी छीनने का आरोप लगाते हुए कहा था, 'सरकार कैसे लोगों को नॉनवेज खाने से रोक सकती है? ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? क्या वे लोगों को नपुंसक बनाना चाहते हैं?'
राउत के इस बयान पर बुधवार को फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग अब शाकाहारी भोजन करने वालों को नपुंसक कह रहे हैं. सीएम फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा, 'कुछ लोग अब शाकाहारी खाने वालों को नपुंसक कहने लगे हैं। यह बेवकूफी बंद होनी चाहिए। हर व्यक्ति को यह तय करने का हक है कि वह क्या खाए और क्या न खाए। संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है.'
बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बान ने गुरुवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राउत से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा, 'राउत ने वर्करी, धरकरी, मलकारी, नाथ संप्रदाय और भागवत जैसे समुदायों का अपमान किया है, जो सदियों से सख्ती से शाकाहारी रहे हैं. क्या राउत का मतलब है कि सभी शाकाहारी नपुंसक हैं.'
वारकरी, दारकरी और मालकरी शब्द वारकरी भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, जो पंढरपुर मंदिर के पीठासीन देवता भगवान विट्ठल की पूजा पर केंद्रित है. भाजपा नेता ने कहा, 'राजनीति करने का अधिकार सभी को है. वे सरकार पर हमला कर सकते हैं. लेकिन जब आप शाकाहारियों को खुलेआम नपुंसक कहते हैं, तो यह घृणित है. यह उन समुदायों के लिए बेहद अपमानजनक और अपमानजनक है, जिन्होंने आध्यात्मिक और युद्ध, दोनों ही रूपों में समाज के लिए अपार योगदान दिया है.' बान ने आगे कहा, 'नाथ संप्रदाय अपनी वीरता के लिए जाना जाता है. उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं और जीतीं. अगर कोई शाकाहारी समुदायों पर सवाल उठाए और उन्हें नपुंसक कहे, तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी.'
बान ने संजय राउत को चेतावनी देते हुए कहा, 'राउत को तुरंत इन सभी समुदायों से माफ़ी मांगनी चाहिए. वरना हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.' उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाने के लिए शिवसेना (यूबीटी) सांसद की भी आलोचना की. उन्होंने आगे कहा, टअटल डेटू, कोस्टल रोड, बीडीडी चॉल, धारावी, मेट्रो, समृद्धि एक्सप्रेसवे. यह लिस्ट लंबी है. और इन विकास कार्यों ने महाराष्ट्र की सूरत बदल दी है.'
दरअसल, महाराष्ट्र के कुछ नागरिक निकाय-नागपुर, कल्याण-डोंबिवली, मालेगांव और जलगांव ने 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. कल्याण-डोंबिवली नागरिक निकाय, जिसने सबसे पहले ये अधिसूचना जारी की. उन्होंने कहा कि पाबंदी बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों का कारोबार करने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त कसाईयों पर लागू होगा,जो 14 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होगा.
