/क्या सिमटते परिवार और वेस्टर्न डिजिटल स्क्रीन सिखा रहे Gen-Z को आक्रामकता? आखिर कौन हैं मर्यादा की रेखा लांघने के जिम्मेदार

जंतर-मंतर पर आए ज्यादातर प्रदर्शनकारी 20 से 25 साल की उम्र के थे. पीएम मोदी ने इन्हें बच्चा कहा है. शाब्दिक लक्ष्मण रेखा लांघनेवाले प्रदर्शनकारियों को पीएम ने गुमराह बच्चे कहा है. पीएम ने अपने संदेश में जो बड़ी बात बोली है वो है कल्चरल शॉक्ड की. यानी सांस्कृतिक झटका. ये बात सही भी है. ऐसा पहली बार हुआ जब सार्वजनिक तौर पर लड़कियां अपशब्दों का प्रयोग कर रही थीं. सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही नहीं हर सामान्य भारतीय के लिए ये सांस्कृतिक शॉक्ड था. जिसने भी जंतर-मंतर पर विरोध वाले वीडियो देखे उसके मन में यही सवाल आया की बेटियां ऐसी भाषा, ऐसी शब्दाबली का प्रयोग कैसे कर सकती हैं