/क्या सिमटते परिवार और वेस्टर्न डिजिटल स्क्रीन सिखा रहे Gen-Z को आक्रामकता? आखिर कौन हैं मर्यादा की रेखा लांघने के जिम्मेदार

PM Modi Apology to CJP Protesters: उदारता, दया और क्षमा भारतीय संस्कृति में सबसे जरूरी सद्गुण माने जाते हैं. खासतौर पर जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए अपने से छोटी उम्र के लोगों की गलतियों को क्षमा करना सदाचार माना जाता है. जंतर-मंतर आंदोलन में GEN-Z के कुछ प्रदर्शनकारियों ने मार्यादा को तार-तार किया था. अपने आक्रोश को आकार देने के लिए इन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी. पीएम मोदी ने शाब्दिक मार्यादा तोड़नेवाले इन युवाओं के प्रति प्रेम का संदेश देते हुए उन्हें क्षमा कर दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 मिनट 54 सेंकड का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के साथ पीएम मोदी ने चार वाक्य लिखे.
आक्रोशित भावनाओं के उबाल का शिकार होकर GEN-Z के जिन प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ शाब्दिक मार्यादा की रेखा को लांघ दिया था. जिन्हें भावनात्मक उत्तेजना में याद भी नहीं रहा कि आक्रोश की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की मूल शर्त ही भाषाई संस्कार है. GEN-Z के ऐसे प्रदर्शनकारियों को भटका हुआ बताते हुए बडप्पन दिखाते हुए पीएम मोदी ने माफ कर दिया है. सबसे पहले हम आपको GEN-Z के नाम पीएम मोदी का संदेश सुनाते हैं.
जंतर-मंतर पर आए ज्यादातर प्रदर्शनकारी 20 से 25 साल की उम्र के थे. पीएम मोदी ने इन्हें बच्चा कहा है. शाब्दिक लक्ष्मण रेखा लांघनेवाले प्रदर्शनकारियों को पीएम ने गुमराह बच्चे कहा है. पीएम ने अपने संदेश में जो बड़ी बात बोली है वो है कल्चरल शॉक्ड की. यानी सांस्कृतिक झटका. ये बात सही भी है. ऐसा पहली बार हुआ जब सार्वजनिक तौर पर लड़कियां अपशब्दों का प्रयोग कर रही थीं. सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही नहीं हर सामान्य भारतीय के लिए ये सांस्कृतिक शॉक्ड था. जिसने भी जंतर-मंतर पर विरोध वाले वीडियो देखे उसके मन में यही सवाल आया की बेटियां ऐसी भाषा, ऐसी शब्दाबली का प्रयोग कैसे कर सकती हैं
जिस समाज में बेटियों को सभ्यता की प्रतिमूर्ति माना जाता है, उन्हें देवीतुल्य सम्मान दिया जाता है. जिस संस्कृति में बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात करना भी असभ्यता मानी जाती है. जिस कल्चर में बच्चों को ये सीख दी जाती है कि बड़ों को हमेशा जी और आप जैसे सम्मानजनक शब्दों से ही संबोधित करें उस समाज के लिए जंतर-मंतर पर कुछ आंदोलनकारियों की भाषा वाकई सांस्कृतिक शॉक थी. सवाल ये है कि आखिर ये भाषा GEN-Z तक पहुंची कैसे. आखिर कैसे जंतर-मंतर पहुंचा GEN-Z का एक हिस्सा शाब्दिक संस्कारों को भूल गया.
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि आप एक आदर्श समाज या राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत अपने परिवार से करें. संस्कारवान परिवार ही सुदृढ़ राष्ट्र की नींव रखता है.
पीएम ने बच्चों को गुमराह और भटका हुआ बताते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही है. इन भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी उनके परिवार की है. समाज के तौर पर हम सबकी है. GEN Z सांस्कृतिक विचलन का शिकार ना हो इसकी जिम्मेदारी GEN एक्स और मिलेनियल्स की है. GEN एक्स और मिलेनियल्स को देखना होगा कि आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं. कहां से सिख रहे हैं. इस समस्या को जड़ से समझने के लिए एक आंकड़े को समझते हैं.
KANTAR के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50% परिवार न्यूक्लियर फैमिली हैं. यानी ऐसे परिवार जहां सिर्फ माता-पिता और बच्चे रहते हैं. पहले परिवार में दादा-दादी, चाचा-चाची और कुटुंब के दूसरे सदस्य भी रहते थे. लेकिन अब परिवार का आकार छोटा हो गया है. यानी बच्चों के लिए परिवार से सिखने का अवसर भी कम हुआ है. ये पहला और गंभीर संकट है.
#DNAमित्रों | पीएम ने 'गालीबाजों' को माफ किया.. देश करेगा?
कुछ बच्चे भटक रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन?
'गुमराह Gen-Z' को दिशा दिखाने वाला विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Youth #DelhiProtest@rahulsinhatv @narendramodi pic.twitter.com/ZAyfHpBcF4
— Zee News (@ZeeNews) August 1, 2026
रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी इलाकों में माता-पिता बच्चों के साथ औसतन सिर्फ 2 घंटे का समय बिताते हैं. इससे बच्चों और माता-पिता में दूरी बढ़ी है. माता-पिता ये जान नहीं पाते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या सीख रहे है. यानी हम एक ही फ्लैट में, एक ही छत के नीचे रहते हैं. लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है.
LocalCircles survey की रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 17 साल के बच्चे रोज 3 घंटे या उससे अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं. बच्चे ज्यादातर समय सोशल मीडिया और OTT पर कंटेट देखते हैं. सोशल मीडिया और OTT से बच्चे आक्रामक भाषा और व्यवहार सीख रहे हैं. वेस्टर्न OTT प्लेटफॉर्म्स ने आपत्तिजनक भाषा को ‘ऑथेंटिक’ और ‘रियल’ बताकर ग्लोरिफाई किया है.
समझिए परिवार छोटे हो गए हैं. माता-पिता की बढ़ती व्यस्तता ने बच्चों को डिजिटल स्क्रीन की तरफ धकेला है. ये डिजिटल स्क्रीन उन्हें अक्रामकता सिखा रही है. इससे GEN Z का व्यवहार बदल रहा है. आज हमने कुछ माता-पिता से भी बात की. बच्चों में बढ़ते अक्रामक व्यवहार और स्क्रीन टाइम को लेकर उन्होंने क्या कहा.
ये हमारे-आपके घर की समस्या भी हो सकती है. लेकिन जरूरी है कि समय निकाल कर परिवार में बच्चों के साथ संवाद बढ़ाया जाए. ये हमारी जिम्मेदारी है. बच्चे ऑनलाइन क्या कंटेट देख रहे हैं इसपर नज़र रखी जाए, बच्चों को समझाया जाए कि भाषा सिर्फ स्वैग नहीं, सिर्फ अभिव्यक्ति का जरिया नहीं. संस्कृति और व्यक्तित्व का हिस्सा है. अच्छी भाषा, अच्छा व्यवहार ही अच्छा भविष्य देगा ये बात हमें ही GEN Z को समझानी और बतानी होगी.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रोध यमराज के समान है. जो व्यक्ति गुस्से के वश में हो जाता है, वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है.
जंतर-मंतर पर GEN-Z वाले प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ. आक्रोश और उकसावे के कारण कुछ युवा भटक गए. गुमराह हो गए. अब उनका गुस्सा शांत हुआ होगा. परिवार और समाज के बीच पहुंचने के बाद GEN-Z आंदोलनकारियों को अपने भाषाई आक्रोश पर शर्मिंदगी हो रही होगी और हो भी रही है. भीड़ के बीच उकसाए जाने से गुस्से का जो मीटर हाई हो गया था वो सामान्य होने पर ये अपनी गलती सुधार रहे हैं, ऐसे कुछ गुमराह युवा..वीडियो बनाकर माफी मांग रहे हैं.
विद्वानों आत्ममंथन को ही आत्मशुद्धि का रास्ता बताते हैं. आंदोलन वाले भाव के शांत होने पर GEN-Z अब आत्ममंथन कर रही है. ये अच्छी बात है. अच्छी बात ये भी है कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी. इन भटके हुए बच्चों को समझ आ रहा है कि अपशब्दों का प्रयोग न्यू नॉर्मल नहीं है. ये गलती है. गलती को स्वीकार करना ही सही रास्ते पर आगे बढ़ने का पहला कदम होता है. मित्रो जेन जी तो ऐसा कर रही है लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसा नहीं करना चाहते है
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करनेवाली कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब भी आंदोलन के मोड में ही हैं. ये गलत को गलत नहीं कह रहे हैं. अपशब्दों का बचाव कर रहे हैं.
सुना आपने, ये नेता कह रहे हैं अपशब्द कहना गलत नहीं है. हम आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि अपशब्द कहना गलत है. जो शब्द आप अपने परिवार के बीच नहीं बोल सकते. जो शब्द आप अपने बड़ों के सामने नहीं बोल सकते हैं वो आप दूसरों के लिए भी नहीं बोल सकते हैं.
जो शब्द आप अपने बच्चो के सामने नहीं बोल सकते वही शब्द सार्वजनिक तौर पर भी नहीं बोल सकते है. यही नैतिकता है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं. नेता होने के नाते इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है. इन्हें युवाओं को समझाना चाहिए की मुद्दों पर विरोध उचित है, लेकिन विरोध की भी मर्यादा भी होती है. विरोध में मर्यादा की रेखा को लांघना गलत है. GEN-Z को ये समझाना हमारी भी जिम्मेदारी है.
22 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने GEN-Z को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी निभाई. पीएम मोदी ने आज मैसुरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र के 'विवेक स्मारक' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि वो ही भारत के ग्रोथ का इंजन बन रहे हैं.
इस मौके पर पीएम मोदी ने युवा शक्ति का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा, 'भारत का युवा जो पहले जंजीरों में था आज आगे बढ़ रहा है. युवाओं की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है.
पीएम मोदी युवाओं के सामर्थ्य और ताकत का बखान कर रहे हैं. उन्होंने खुद अपशब्द कहनेवाले युवाओं को माफ कर उन्हें अपराध-बोध से मुक्त किया. लेकिन कांग्रेस युवाओं को मुक्त करने के मूड में नहीं है.
इससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था. संदेश ये है कि सरकार GEN Z को डरा धमका कर चुप नहीं करा सकती है. लेकिन दिल्ली से करीब 2 हजार किलोमीटर दूर बंगलुरू में उनकी खुद की पार्टी की सरकार यही काम कर रही है.
कर्नाटक की साइबर क्राइम पुलिस ने तीन इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के सदस्य सिद्दाराजू की शिकायत पर ये FIR दर्ज हुई है.
आरोप है कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 16 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया गया था. इस वीडियो में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर इस पोस्ट के नीचे आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ कमेंट करने का आरोप है
इन तीन इंस्टा हैंड्लस के खिलाफ IT एक्ट 2000 की धारा 67 और BNS की धारा 352 के तहत FIR दर्ज की गई है. कर्नाटक पुलिस फिलहाल आरोपी अकाउंट यूजर्स की पहचान करने, उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है.
कर्नाटक पुलिस के इस एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सरकार को और राहुल गांधी को भी बड़ा दिल नहीं दिखना चाहिए. सोचिए दिल्ली में राहुल गांधी युवाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता के लिए सड़क पर उतरते हैं. लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी की सरकार उनके ही नाम पर तीन युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है.
हो सकता है कि राहुल गांधी को कर्नाटक में युवाओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR की जानकारी नहीं हो. इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है. हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को निर्देश देंगे और इन युवाओं को FIR के शिकंजे से मुक्त करेंगे.
चाहे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करनेवाले युवा हों या बेंगलुरू में सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से का प्रदर्शन करनेवाले युवा हों. इनके लिए अपनी स्वतंत्रता और अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं. लेकिन GEN-Z के इन युवाओं को भी समझना होगा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण विषय है.
युवाओं को समझना होगा, स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं एक गंभीर जिम्मेदारी भी है. आज पुणे में 'लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' से सम्मानित हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने मंच से युवाओं को यही मर्म समझाया. लोकमान्य तिलक का उदाहरण देकर अजित डोवल ने बताया कि आजादी का मतलब मनमर्जी नहीं राष्ट्रहित की बात करना है.