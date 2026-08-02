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क्या सिमटते परिवार और वेस्टर्न डिजिटल स्क्रीन सिखा रहे Gen-Z को आक्रामकता? आखिर कौन हैं मर्यादा की रेखा लांघने के जिम्मेदार

Cockroach Janata Party Protest: क्या सिमटते परिवार और वेस्टर्न डिजिटल स्क्रीन Gen-Z को आक्रामकता सिखा रहे हैं? आखिर मर्यादा की रेखा लांघने के जिम्मेदार कौन हैं, जिसने हमारी युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों से विमुख कर दिया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 01:45 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:45 AM IST
क्या सिमटते परिवार और वेस्टर्न डिजिटल स्क्रीन सिखा रहे Gen-Z को आक्रामकता? आखिर कौन हैं मर्यादा की रेखा लांघने के जिम्मेदार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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