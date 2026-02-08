500 करोड़ का सूटकेस, PPCC पर निशाना और PM मोदी की तारीफ; क्या BJP में 'व्यवस्था' तलाश रही सिद्धू फैमिली?

Punjab Congress: अमृतसर ईस्ट की पूर्व विधायक नवजोत कौर को कांग्रेस ने सस्पेंड किया तो 31 जनवरी को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया. पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाई. इस प्रकरण पर AICC के महासचिव भूपेश बघेल ने कुछ कहा तो बौखलाए कौर के पति और अबतक कांग्रेस में मौजूद सिद्धू ने टॉप टू बॉटम सबको लपेट दिया.
Trending Photos
Are Sidhus looking towards BJP: पंजाब की राजनीति खासकर पंजाब कांग्रेस में अंदरखाने अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है. जो नेता किसी तरह पिछला विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीत गए, उनके पास तो तमाम सारे काम है, खुद को बिजी रखने के लिए, लेकिन उनका क्या जो लंबे समय से खाली बैठे हैं. इस बीच पंजाब की सियासी गलियों में अटकलों का नया दौर ये शुरू हुआ है कि ऐसा लगता है कि सिद्धू फैमिली एक बार फिर से बीजेपी में व्यवस्था तलाश रही है. क्या वाकई ऐसा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं.
पंजाब कांग्रेस से नाराज है सिद्धू फैमिली!
पंजाब कांग्रेस के अंदर पिछले दो महीनों में बहुत कुछ घटा है. दिसंबर, 2025 की बात करें तो पहले अमृतसर ईस्ट की पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने सस्पेंड किया. 31 जनवरी को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी ने भी उन्हें बाहर करने में देर नहीं लगाई. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया. हालांकि नवजोत कौर के पति और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी भी कांग्रेस में हैं, उन्होंने बघेल के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी को पप्पू कह दिया. अब इतना को आप सभी जानते हैं कि ये कथित रूप से तंज कसने में इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी के राजनीतिक विरोधी उन्हें टारगेट करने के लिए करते हैं. उदाहरण के लिए मशहूर कवि कुमार विश्वास किसी पर तंज कसने के लिए कथित रूप से चिंटुओं शब्द का इस्तेमाल करते हैं.
पंजाब कांग्रेस में अंदरखाने क्या चल रहा?
सिद्धू फैमिली बीते कुछ महीनों से समूची पंजाब कांग्रेस लीडरशिप पर खार खाए बैठी है और उनके खिलाफ आग उगल रही है. खासकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग सिद्धू फैमिली के निशाने पर हैं. जिन्हें दोनों पति-पत्नी सुबह-शाम जमकर कोसते हैं. ताजा मिसाल देखें पिछले महीने के आखिर में सोशल मीडिया पर एक तीखी टिप्पणी में, नवजोत कौर ने वारिंग पर कथित भ्रष्टाचार और अंदरूनी तोड़-फोड़ का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े. बस उसी पोस्ट के बाज से ये अंदाजा यानी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिद्धू दंपति बीजेपी में वापसी की व्यवस्था यानी आने का रास्ता देख रहे हैं. वही बीजेपी जिससे उन्होंने कई साल पहले अपना सियासी करियर शुरू किया था.
कांग्रेस में पांच-पांच सीएम फेस: कौर
इतना ही नहीं सस्पेंड होने से पहले नवजोत कौर ने आरोप लगाया था कि जो भी 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है. वही कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा होता है. उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पति तभी सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिलेगा. हालांकि लगता नहीं कि ऐसा होगा क्योंकि कांग्रेस में इतनी सिरफुटव्वल यानी कि अंदरूनी लड़ाई पहले से चल रही है कि वो लोग सिद्धू साहब को प्रमोट नहीं होने देंगे, क्योंकि पहले ही पांच CM फेस मौजूद हैं जो खुद को चमकाने के लिए कांग्रेस को हराने पर तुले हुए हैं. हालांकि अगर वो (हाईकमान) भी ये सब समझता हो तो अलग बात है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.