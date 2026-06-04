केदारनाथ से मनाली तक जाम ही जाम, क्या बिना प्लानिंग की यात्राएं बढ़ा रहीं संकट? पर्यटन की कीमत चुका रहा हिमालय

Long traffic jams at hill stations: देश के पहाड़ी इलाके में मैदानी क्षेत्र के लोगों ने जाम लगा रखा है. कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक, हर राज्य के हिल स्टेशनों भीड़ हर रोज रिकार्ड तोड़ रही है. इस बीच कई तरह की दिक्कतें, संकट और दुर्घटनाओं की भी रिपोर्ट आ रही है. बावजूद इसके भीड़ के लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है.

पहाड़ों में पर्यटन के लिहाज से देखें, तो सैलानियों की ये भीड़ अच्छी मानी जा सकती है. क्योंकि गर्मी के इन्हीं दो-तीन महीनों में सैलानियों की आमद से पहाड़ों में आमदनी का जरिया खुलता है. कई तरह के काम धंधों के साथ रोजी रोटी का इंतजाम होता है. मगर इसका दूसरा पक्ष पर्यावरण और अनियंत्रित भीड़ है, जो सोचने पर मजबूर कर देती है.

केदारनाथ में जमा है भारी भीड़

देश में पर्यटन के लिए पहाड़ी क्षेत्र तो पश्चिम और दक्षिण में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ और इससे होने वाली समस्याएं देश के उत्तरी क्षेत्र, यानी हिमालय के हिल स्टेशन्स पर ही होती है. ये क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब 5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का करीब 16 फीसदी हिस्सा है.

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यहां दिलचस्प बात ये है कि हिमालयी क्षेत्र के इतने व्यापक विस्तार के बावजूद इसका एक चौथा हिस्सा ही सुगम, यानी आने जाने योग्य है. इसमें 5 करोड़ आबादी रहती है. ये देश की कुल आबादी का 4 फीसदी हिस्सा है. इस इकोसिस्टम में अगर अचानक लाखों लोगों की भीड़ उमड़ जाए, तो सोचिए क्या हाल होगा. आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पहाड़ों की इसी हालत के बारे में समझाने जा रहे हैं कि गर्मी से राहत के लिए आपकी यात्रा, दूसरे के लिए कैसी आफत बन जाती है.

केदारनाथ में इन दिनों भारी भीड़ जमा है. वह भीड़ कई वजहों से हैरान करती है और कुछ सवाल भी खड़े करती है. क्या इस यात्रा के लिए जारी राज्य सरकार के एसोपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगों को पता नहीं. वैसे ये सवाल भीड़ के साथ यात्रा के आयोजकों और क्राउड कंट्रोल से जुड़े तमाम चेक प्वाइंट से भी है.

बद्रीनाथ में भी उमड़ रही है भारी भीड़

केदारनाथ जाने का रास्ता ना सिर्फ संकरा है, बल्कि बाबा केदार जिस घाटी में विराजमान है, वो भी छोटी है. इससे बड़ी बात, केदार घाटी का मौसम कभी भी बदल जाने के लिए जाना जाता है. फिर ये भीड़ अपनी धर्म यात्रा के साथ हर तरह का जोखिम उठाने के लिए क्यों तैयार है...?

पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ में भारी भीड़, लंबी कतारें और परेशान श्रद्धालुओं के तमाम वीडियो सामने आए. इसमें कुछ लोगों ने यात्रा पर आने से पहले बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील भी की थी. इन वीडियोज और समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए.

सीएम धामी ने कहा कि यदि किसी धाम या पड़ाव पर निर्धारित क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे बनाए गए होल्डिंग एरिया और प्रमुख चेक प्वाइंट्स पर रोका जाए. लेकिन इस एसोपी के बावजूद केदारनाथ ही नहीं, यहां से आगे बद्रीनाथ में भी भीड़ का यही आलम है.

गाड़ियों से भरी हुई हैं सारी सड़कें

बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते गाड़ियों के काफिले से भरे हैं, मंदिर के आस पास तक भारी भीड़ है और होटल, होम स्टे सब फुल हैं. बद्रीनाथ जैसे महत्वपूर्ण धाम में हर रोज 30 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लगे, तो सोचिए, वहां की व्यवस्था का क्या हाल होगा.

अगर आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में 2019 में पहली बार तीर्थयात्रियों के पहुंचने का 10 लाख के पार गया था. साल 2019 में 10 लाख 821 तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचे थे उसके बाद से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. 2020 में कोविड की वजह से कम तीर्थ यात्री गए. लेकिन जैसे ही कोविड़ प्रतिबंध हटा, केदारनाथ में भक्तों का सैलाब आ गया.

साल 2023 में 19 लाख 61 हजार 25 श्रद्धालु पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. .साल 2024 में 16 लाख 52 हजार 70 तीर्थयात्री केदारनाथ गए और साल 2025 में 17 लाख 68 हजार से अधिक तीर्थयात्री आए. वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो 2021 में करीब 12 लाख लोग बद्रीनाथ आए. 2022 में 15 लाख से अधिक ...2023 में करीब 19 लाख और 2024 में 14 लाख से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ आए.

हिल स्टेशनों पर एक महीने में पहुंचे 20 लाख लोग

ये आंकड़ा देखने में जितना बड़ा दिख रहा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. इतने सारे यात्रियों के क्राउड को मैनेज करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होता है. साथ साथ ही प्रकृति का भी ख्याल रखना होता है. भारी क्राउड की वजह से पहाड़ों पर कचरा भी बढ़ जाता है. जो पहाड़ी ढलानों, नदियों और जंगलों को भी प्रदूषित करता है इसके साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से पहाड़ी ढलानें कमज़ोर हो जाती है. जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकते है.

बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद से अब तक 3 लाख लोग यहां पहुंच चुके हैं. इनमें से हर शख्स अगर एक दिन भी यहां रुका हो, तो सोचिए, यहां के संसाधनों पर क्या असर पड़ा था. इस बीच गाड़ियों का अंबार लगा सो अलग. यही हाल केदारनाथ का भी रहा. यहां भी हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. सरकार के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ उत्तराखंड में 4 धामों के साथ अलग अलग हिल स्टेशन पर पिछले 1 महीने में 20 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके है. सोचिए, हिमाचल का क्या हाल होगा, जो उत्तराखंड से ज्यादा ठंडा प्रदेश है.

मैदानी इलाकों में नौतपा का प्रचंड ताप बढ़ा, तो पूरी आबादी ठंडक की तलाश में पहाड़ों की तरफ कूच कर गई. इसकी बड़ी गवाही दे रहा है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला. धर्मशाला हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है. लेकिन ऊंचाई पर बसे होने की वजह से संकरे सड़क और गलियों वाला शहर है. इसलिए सैलानियों की बड़ी आमद ने इसका हाल क्या कर दिया आप अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं.

यात्राओं के लिए लोग नहीं कर रहे प्लानिंग

सड़कें जाम, गलियां जाम और घंटो तक इसमें फंसे लोगों का कोहराम. यहां पहुंच कर कई लोगों को लगा, गर्मी से, राहत पाने के चक्कर में ये कैसी मुसीबत मोल ली. धर्मशाला में 26 मई से ही लगातार ट्रैफिक जाम की तस्वीरे आ रही है. इनमें से कई दिन तो किलोमीटर से लंबा जाम शहर के बाहर और भीतर लग गया. ये संकट बताता है कि यहां जाने से पहले लोगों ने शहर की हालत का अंदाजा नहीं लगाया. पहले से सैलानियों की कितनी भीड़ है, व्यवस्था क्या है और वहां पहुंचने पर कैसे संकट का सामना करना पड़ेगा.

दुनिया भर की टूरिस्ट गाइडलाइन्स सबसे पहले जो बात नोट करने को कहती है वो है- किसी भी स्पॉट पर जाने के लिए बेस्ट टाइम और ये बेस्ट टाइम वो नहीं होता, जब मौसम अनुकूल होता है. बल्कि बेस्ट टाइम वो भी होता है, जब सीजन ऑफ होता है. यानी लोग कम होते हैं- तब होटल सस्ते होते हैं, सुविधाएं आसान होती है और घूमने फिरने या फिर अगर धर्मयात्रा पर गए हैं, तो ईष्ट देवी देवता के दर्शन भी सुगमता से हो जाते हैं. लेकिन भारत में ये प्री-प्लानिंग नदारद है.

समुद्र तल से 2 हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मनाली, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है. लेकिन पीक सीजन, यानी मार्च से जून के महीने तक कई बार आफतों को भी दावत दे देता है. मई के आखिरी दिनों में ही मनाली के लिए इतने सैलानी निकले कि यहां तक पहुंचने वाले सारे रास्ते जाम हो गए.

सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम

भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे, अटल टनल और रोहतांग मार्ग पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. अब भी आलम वही है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड और पुलिस बल तैनात किए गए हैं. पर्यटकों को अपनी लेन में चलने तथा ओवरटेकिंग न करने की सलाह दी जा रही है.

हालांकि सरकार ने इसी संकट को दूर करने के लिए अटल टनल का निर्माण करवाया था ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह के परेशानी न हो. लेकिन रास्ता आसान हो जाने से इस इलाके में पर्यटकों की संख्या एकाएक बढ़ गई है. जिसकी वजह से लंबा जाम लग रहा है. कई बार लोगों ने टनल के अंदर गाड़ियों को रोक कर नाच-गाना शुरू कर दिया. जिस कारण यातायात घंटों प्रभावित रहा है. इस रास्ते को खुलवाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक जाम में फंसने की वजह से पहाड़ों पर आने वाले लोगों में चिड़चिड़ा पन भर जाता है. जिसकी वजह से वो अपने साथियों से कई बार बहस कर लेते है तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बीच रास्ते से अपना ही अपना प्लान चेंज कर लेते हैं और आस पास के ही टूरिस्ट स्पॉट पर चले जाते हैं. जाम में फंसने की वजह से घूमने का समय भी कम हो जाता है कि जिसकी वजह से पर्यटकों का खर्च भी बढ़ जाता है.

कुल्लू-मनाली के लोगों के लिए बढ़ी मुश्किल

पिछले एक दो दिनों में भीड़ के बावजूद मनाली का मौसम बदला है. मनाली में इस समय रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया है. बारिश के बाद मनाली की वादियां और आसपास के पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का यही रुख बना रह सकता है.

पिछले सप्ताह जहां मनाली और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, वहीं इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आ रही है. पर्यटन नगरी मनाली में मौसम सुहावना है, ठंडी हवाएं सैलानियों को गर्मी से राहत दे रही हैं और फिलहाल सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा.

अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो मनाली-कुल्लू क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से 1 .3 करोड़ पर्यटक आए. जिसकी वजह से जाम तो लगा लेकिन स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ी. अनुमानित पर्यटन कारोबार ₹12,000 करोड़ से ₹19,000 करोड़ के बीच रहा. हालांकि 2020 में में कोविड के कारण भारी गिरावट आई. जबकि 023-24 में पर्यटन रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया था.

शिमला में वकीलों ने किया चक्का जाम

बारिश के चलते मनाली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. ये अपने आप में चुनौती है. अगर आप गर्मी से त्रस्त होकर बिना किसी तैयारी के ही मनाली चले गए, तो आपको एक नए संकट का सामना करना पड़ सकता है. पिछले दिनों बारिश शिमला में भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम वहां भी सुहाना हो गया है. लेकिन भीड़ की वजह से वहां संकट कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा है.

शिमला देश के सबसे मशहूर और बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है. ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी औऱ सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र भी है. इस लिहाज से इसका दायरा तो बड़ा है, लेकिन पिछले एक महीने में 8 लाख टूरिस्ट व्हीकल की एंट्री ने इस शहर की पूरी व्यवस्था भी हिलाकर रख दी है. भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम और दूसरे संकटों की वजह से हालत इतनी खराब है कि शिमला के वकीलों ने प्रशासन की नाकामी के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया.

शिमला में वकीलों ने अपना विरोध चक्का जाम कर जताया. वकीलों का आरोप है, कि सैलानियों की ज्यादा आमद से शहर की पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. बच्चों की गाड़ियां रुकी हुई हैं. ना कोई बस ना कोई गाड़ी चल रही है. बच्चों के साथ इन्हें पैदल जाना पड़ रहा है.

पहाड़ों को उठाना पड़ रहा यात्रियों का बोझ

शिमला का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले माल रोड की तस्वीर आती है. हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं, लेकिन भीड़भाड़ और ट्रैफिक के बीच लोगों का यहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में शिमला प्रशासन सलाह दे रहा है, कि शिमला आने से पहले नजदीक के टूरिस्ट प्लेस का रुख करें और शहर के यातायात अपडेट के बाद ही एंट्री करें.

पहाड़ पर भीड़ का बोझ भी पहाड़ और वहां रहने वाले लोगों को ही उठाना होता है. G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment की एक रिसर्च ये बताती है कि एक डीज़ल गाड़ी पहाड़ की संकरी घुमावदार सड़क पर मैदान की तुलना में 30-40% अधिक ईंधन की खपत करती है. जिसकी वजह से स्थानीय तापमान में 1-2°C की वृद्धि हो सकती है.जो ग्लोबल वॉर्मिंग के लिहाज के किसी बड़े खतरे से कम नहीं क्योंकि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिछलने लगते हैं.

पहाड़ी इलाकों से प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है. ये शांत और मनमोहक स्थान हमेशा से ही लोगों के लिए सुकून भरी जगह रहे हैं, जहां लोग शहरी भागमभाग से दूर स्वच्छ हवा में सांस लेने, आराम करने, डिजिटल दुनिया से दूर रहने और प्रकृति से फिर से जुड़ने के लिए जाते हैं. लेकिन इन पहाड़ी पर्यटन स्थलों की बढ़ती लोकप्रियता की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ का ही नतीजा है कि हिमालय में बर्फ पिघलने की दर वैश्विक औसत से दोगुनी है.

बड़े संकट की ओर बढ़ रहा पर्यटन

एवरेस्ट के बर्फ की परत में 150 मीटर की कमी आ चुकी है. उत्तराखंड के 968 ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं जो करोड़ों लोगों की जीवन रेखा हैं. पर्यटकों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन भी इस प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है. उसके बाद भी लोग है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं.

अकेले उत्तराखंड की बात करें तो 2025 में हरिद्वार में 3.5 करोड़, केदारनाथ में 10.65 लाख, बद्रीनाथ में 17.7 लाख और हेमकुंड गंगोत्री और यमुनोत्री को मिलाकर 12.4 लाख पर्यटक आए.

घट रहा नदियों का जलस्तर

हरिद्वार की कुल आबादी करीब 26 लाख है और यहां पर पिछले साल हर महीने 29.17 लाख पर्यटक आए जो हरिद्वार की आबादी से कहीं ज्यादा. अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की आबादी करीब 80 लाख है, लेकिन हर साल लगभग 4 करोड़ पर्यटक आते हैं. यानी हर स्थानीय निवासी पर 5 बाहरी लोगों का बोझ है.

ये बोझ उनके पानी, बिजली, सड़क पर पड़ता है. आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिल रहा है आमदनी बढ़ रही है लेकिन उनके संसाधनों पर भी बोझ बढ़ रहा है.अगर ऐसे ही चलता रहे तो पहाड़ के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी. नदियों का जलस्तर कम हो रहा है. पहाड़ों पर कचरे का ढेर बढ़ रहा है. लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं. ऐसे में अगर हम लोगों ने पहाड़ और वहां रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.