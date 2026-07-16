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'एक समर्पित स्वयंसेवक और...', श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर अर्जुन राम मेघवाल ने जताया शोक, डॉ. सुभाष चंद्रा को भेजा पत्र

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने डॉ. सुभाष चंद्रा को पत्र भेजकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और नंद किशोर गोयनका जी को एक समर्पित स्वयंसेवक बताते हुए उनके योगदान को याद किया.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:01 PM IST
'एक समर्पित स्वयंसेवक और...', श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर अर्जुन राम मेघवाल ने जताया शोक, डॉ. सुभाष चंद्रा को भेजा पत्र
Image Credit: अर्जुन राम मेघवाल ने डॉ. सुभाष चंद्रा को भेजा शोकपत्र

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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