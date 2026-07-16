'एक समर्पित स्वयंसेवक और...', श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर अर्जुन राम मेघवाल ने जताया शोक, डॉ. सुभाष चंद्रा को भेजा पत्र

हरियाणा के मशहूर समाजसेवी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता श्री नंद किशोर गोयनका जी का बुधवार (15 जुलाई) को पूरे विधि-विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनके बेटे डॉ. सुभाष चंद्रा ने उन्हें मुखाग्नि दी. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियों ने श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया. इसी क्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. अर्जुन राम मेघवाल ने डॉ. सुभाष चंद्रा को उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक पत्र भेजा.
इस शोक पत्र में केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'आपके पूज्य पिताजी एवं प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. इस असहनीय दुःख की घड़ी में मैं आपके तथा समस्त शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. स्वर्गीय श्री नंद किशोर गोयनका जी का संपूर्ण जीवन, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का सतत स्रोत रहेगा. ज्ञान, परिश्रम, सेवा और संस्कारों से ओतप्रोत उनका जीवदन लोकमंगल एवं समाजहित के प्रति आजीवन समर्पित रहा. उनके द्वारा स्थापित जीवन-मूल्य, उच्च आदर्श एवं मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन का कार्य करते रहेंगे.'
केंद्रीय मंत्री ने शोक पत्र में आगे लिखा, 'एक प्रतिबद्ध विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन समर्पित स्वयंसेवक तथा गौ-सेवा एवं विविध सामाजिक कार्यों के अग्रणी प्रेरणास्रोत के रूप में उन्होंने समाज-कल्याण को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी. उनका सादगीपूर्ण जीवन, विनम्र एवं सरल व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम तथा समाज के प्रति अटूट समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा. उनकी सिद्धांतनिष्ठ जीवनशैली और सेवा-साधना समाज के लिए चिरस्थायी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी. मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक-संतप्त समस्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करें.'
इसके पहले सोमवार (13 जुलाई) को श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर से परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई थी. उन्हें एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, परिवार के मजबूत स्तंभ और मूल्यों को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है. उनके निधन पर कई सामाजिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. शोक संदेशों में उनके जीवन मूल्यों, अनुशासन और परिवार के प्रति समर्पण का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है.