सशस्त्र बल झंडा दिवस: बच्ची ने लगाया PM मोदी की जैकेट में लगाया झंडा, प्रधानमंत्री ने किया जवानों को सलाम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को सशस्त्र बल झंडा दिवस (Armed Forces Flag Day) के मौके पर जवानों और उनके परिजनों के साहस को सलाम किया. प्रधानमंत्री ने कहा, "इस सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर हम अपने बलों और उनके परिजनों के अदम्य साहस को सलाम करते हैं. मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारी बलों के कल्याण में योगदान दें."

एक छोटी लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट पर एक झंडा लगाया और उसके बाद उन्होंने सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए लड़की द्वारा पकड़े गए एक छोटे 'दान डब्बे' में अपनी ओर से योगदान दिया.

On Armed Forces Flag Day we salute the indomitable courage of our forces and their families.

I also urge you to contribute towards the welfare of our forces. pic.twitter.com/WXQqWAFlPg

— Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2019