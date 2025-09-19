मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हथियारबंद लोगों का हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल

Manipur News: मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम हथियारबंद लोगों ने अर्धसैनिक बल के वाहन पर हमला कर दिया. इस हमले में दो सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम तीन अन्य घायल हो गए. अधिकारियों के अनुसार यह घटना जिले के नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके में शाम करीब छह बजे हुई.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक अफसर ने बताया, 'बंदूकधारियों के एक समूह ने उस वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें असम राइफल्स के जवान इम्फाल से बिष्णुपुर जा रहे थे. इस हमले में एक जवान की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. 'एक अन्य अधिकारी ने बताया कि घायल सैनिकों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है.

I am deeply shaken to hear about the ambush on our brave 33 Assam Rifles personnel at Nambol Sabal Leikai. The loss of two jawans and injuries to several others is a cruel blow to us all. My deepest condolences to the families of the fallen and prayers for the quick recovery of… — N. Biren Singh (@NBirenSingh) September 19, 2025

पूर्व सीएम एन. बीरेन सिंह ने इस हमले की निंदा की

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, 'नाम्बोल सबल लेईकाई में हमारे बहादुर 33 असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले की खबर सुनकर मैं बहुत स्तब्ध हूं. दो जवानों की शहादत और कई अन्य के घायल होने से हम सभी को गहरा सदमा पहुंचा है. शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं' उन्होंने आगे कहा, 'उनका साहस और बलिदान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा. इस जघन्य कृत्य के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'

मणिपुर में छह आतंकवादी गिरफ्तार

दूसरी तरफ, पुलिस ने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा बलों ने इम्फाल घाटी के तीन जिलों से अलग-अलग संगठनों के छह आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. इम्फाल वेस्ट जिले में प्रतिबंधित कांग्लेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (PWG) के तीन सक्रिय सदस्यों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया. इनकी पहचान लैशांगथेम टोंडोन सिंह (34), लैशांगथेम आनंद सिंह (34), और हेइखम हेमचंद्र सिंह (41) के नाम से की गई.

नकली बंदूक और तीन कारतूस

पुलिस ने उनके पास से दो SLR राइफल, दो मॉडिफाइड .303 राइफल, एक INSAS राइफल, नौ मैगज़ीन और 99 कारतूस बरामद किए. इसी तरह के एक और समूह का एक और सदस्य ताओरेम टॉमचौ मेइतेई (45), जिनका नाम पेना भी है उसे इम्फाल ईस्ट जिले के एंड्रो से गिरफ्तार किया गया. थौबल जिले में प्रतिबंधित PREPAK (PRO) समूह का एक सक्रिय सदस्य इचान खुन्नौ से अरेस्ट किया गया. पुलिस ने थौबल जिले के समरम मयाई लेइकाई से प्रतिबंधित SOREPA समूह के सदस्य खोइनाजम भुमेश्वर सिंह (24) को अरेस्ट किया. उनके पास से एक नकली बंदूक और तीन कारतूस भी बरामद किए गए.