आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसरो और..., कैसे पेज दर पेज लिखी गई ऑपरेशन सिंदूर की विजयगाथा; जीत की इनसाइड स्टोरी

On Sindoor First Anniversary: सेना के तीनों अंगों (आर्मी, एयरफोर्स और नेवी) का अद्भुत कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल विल पावर और पूरे देश का एकजुट समर्थन. ऑपरेशन सिंदूर के ये वो पहलू हैं, जिसने 96 घंटों से कम समय में ही टारगेट पूरा कर लिया. अव्वल तो इस ऑपरेशन की तैयारी कुछ ऐसी थी, कि अगर पाकिस्तान सीजफायर की अपील की बजाय जंग और आगे बढ़ाता, तो आज दुनिया के नक्शे पर उसका नामोनिशान नहीं बचता, आइए बताते हैं कैसे. 96 घंटे के ऑपरेशन में भारत ने वो किया, जिसकी स्टडी आज दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स करते हैं.

जय हिंद की सेना

पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश पर सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के तीनों अंगों में गजब का तालमेल और इसके साथ खड़ा पूरा देश. आम लोगों के साथ भारत का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति ही वो ताकत है, जिसकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ, जो ऑपरेशन के पहले किसी को भी नामुमकिन लग सकता था.

पहलगाम के दोषियों को सबक सिखाया

ले. जनरल (रिटा) शंकर प्रसाद ने कहा, 'भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में झंडे गाड़ने के साथ भविष्य के लिए सीख ली है. अब देश की सेना और अधिक और बेहतरीन तैयारी के साथ एकदम क्लीयर मकसद से अटैकिंग और डिफेंस दोनों मोड में हैं. जबकि ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने का भारत का मकसद एकदम क्रिस्टल कट क्लीयर था. पहला- पहलगाम में 27 सैलानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठनों को टारगेट करना. क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद देशभर में आक्रोश था. हर जुबान पर यही मांग थी— पहलगाम के दोषियों को सबक सिखाना जरूरी है. ये काम सेना ने बखूबी किया.

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ऑपरेशन सिंदूर को फुल टेक्निकल पोर्ट और सेना का आपसी कोऑर्डिनेशन

ऑपरेशन की पूरी कमान सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संभाल रहे थे. इसके तहत तीनों सेनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य और सटीक हमले प्लान किए गए. इनमें सबसे अहम था आर्मी और एयरफोर्स का अद्भुत तालमेल. वायुसेना ने आतंकी ठिकानों और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, तो सेना ने सीमा पर दबाव बनाए रखा. तीसरा कोऑर्डिनेशन था तकनीक और स्वदेशी शक्ति के साथ नौसेना का. इसमें भारत में निर्मित ड्रोन, मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया गया.

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा) शंकर प्रसाद ने कहा, 'हमारी नेवी युद्ध पहले ही मोबिलाइज हो चुकी थी. अगर जंग लंबी खिंचती तो ब्रह्मोस मिसाइल पूरे दक्षिणी पाकिस्तान को समंदर के किनारे राख का ढेर बना सकती थी. यानी 86 घंटे के ऑपरेशन में सेना के तीनों अंगों के साथ ISRO (इसरो), DRDO (डीआरडीओ) डटकर खड़े रहे. टेक्निकल सपोर्ट के साथ सेना को इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और अलर्ट सिस्टम का भी फुल सपोर्ट मिला. इस तरह ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर दुष्प्रचार को निष्क्रिय किया गया. यही एकजुटता ऑपरेशन सिंदुर में भारत की विजयगाथा लिख गई.

ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है...

आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगली बार भारतीय नेवी को भी पाकिस्तान के ऊपर हाथ साफ करने का मौका देंगे. यानी जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट किया था, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश की सेना के सभी अंगों ने एकदम साफ सा संदेश पाकिस्तान को दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है.