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Army Chief General Dheeraj Seth: 'इसे कहते हैं असली संस्कार'... पहले पिता को किया सैल्यूट, फिर छुए पैर; फिर यूं संभाला भारतीय सेना की कमान

भारतीय सेना के 31वें प्रमुख जनरल धीरज कुमार सेठ ने कार्यभार संभालने के बाद पहले अपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पिता को सलामी दी और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जानिए उनके सैन्य सफर और...

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:14 AM IST
Army Chief General Dheeraj Seth: 'इसे कहते हैं असली संस्कार'... पहले पिता को किया सैल्यूट, फिर छुए पैर; फिर यूं संभाला भारतीय सेना की कमान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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