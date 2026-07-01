Army Chief General Dheeraj Seth: 'इसे कहते हैं असली संस्कार'... पहले पिता को किया सैल्यूट, फिर छुए पैर; फिर यूं संभाला भारतीय सेना की कमान

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में जनरल धीरज कुमार सेठ ने भारतीय सेना के 31वें प्रमुख (Chief of the Army Staff) के रूप में कार्यभार संभाला. इस मौके पर उन्हें पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. लेकिन समारोह का सबसे यादगार पल तब आया, जब उन्होंने सबसे पहले अपने पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ को सैन्य सलामी दी. इसके बाद उन्होंने झुककर पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया. यह दृश्य वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों और मेहमानों के लिए बेहद भावुक था. इसके तुरंत बाद उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ ने भी नए सेना प्रमुख को सैन्य सलामी दी. एक ही परिवार के तीन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का यह दृश्य भारतीय सैन्य परंपरा और पारिवारिक संस्कारों का अनूठा उदाहरण बन गया. सोशल मीडिया पर भी इस पल की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इसे भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बता रहे हैं.