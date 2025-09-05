कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत? आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है आगे का रास्ता

Army Chief General Upendra Dwivedi: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि थिएटरीकरण (Theaterisation) संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है. हमें यह समझना होगा कि जब भी हम पारंपरिक युद्ध लड़ते हैं, तो तीन चीजें जरूरी होती हैं
Trending Photos
Army Chief Statement: भारत सरकार डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम कर रही है. सेना के जवान आधुनिक हथियारों से लैस हो रहे हैं. इसी बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि थिएटरीकरण (Theaterisation) संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है. हमें यह समझना होगा कि जब भी हम पारंपरिक युद्ध लड़ते हैं, तो तीन चीजें जरूरी होती हैं, बल जुटाना, बल सुरक्षा और बल प्रयोग, इसके लिए हमें एकता और कार्यान्वयन में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती है, ऐसे में थिएटरीकरण ही आगे का रास्ता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
— ANI (@ANI) September 5, 2025
इसके अलावा अन्य सुरक्षा बलों के इंटीग्रेशन पर बोलते हुए कहा कि हमें एक दूसरे से परिचित होना होगा, हम जितने ज्यादा परिचित और नजदीक होकर काम करेंगे हम अपने बल का प्रयोग उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे.
अपडेट जारी है...
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.