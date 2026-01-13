Advertisement
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी भारतीय फौज... 8 महीने बाद आर्मी चीफ ने खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज

आर्मी चीफ ने बताया है कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर 22 मिनट की स्ट्राइक टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. इसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था. उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानियों को भारतीय सेना के मूवमेंट के बारे में सैटलाइट से पता चल रहा था. इस कारण वे हालात की गंभीरता को जल्दी समझे और सीजफायर के लिए आ गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:45 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के करीब 8 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की कार्रवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि मई में संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी. इसके लिए सुरक्षाबलों की तमाम टुकड़ियों को मोबिलाइज कर दिया गया था. इससे ज्यादा उन्होंने नहीं बताया पर मैसेज साफ है अगर पाकिस्तान की हरकतें बंद नहीं होतीं तो भारतीय फौज पाकिस्तान पर करारा प्रहार करने जा रही थी.  

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आगे किसी भी तरह का दुस्साहस करने की कोशिश की जाती तो सशस्त्र बल जमीनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने पाकिस्तान में पारंपरिक सैन्य कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ा दिया है. यह भारतीय सेना के कॉन्फिडेंस को भी दिखा रहा है. आर्मी चीफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब पाकिस्तानी भी गौर से देख रहे होंगे. 

सब पता है, कहां कितने आतंकी बैठे हैं

जनरल द्विवेदी ने बताया कि मई में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया था. सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं लेकिन सेना ने पूरा दबाव बनाकर रखा है. हां, पाकिस्तान की तरफ 8 आतंकी कैंपों में अभी भी आतंकी बैठे हैं. इसकी हमें पूरी जानकारी है. 

परमाणु हमले की धमकी पर दो टूक

उस समय पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी जाने लगी थी. इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत के दौरान कोई परमाणु बयानबाजी नहीं की गई थी, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेता बयानबाजी कर रहे थे. उन्होंने सेना के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि हमारी फौज 100 किमी तक जाने वाले ड्रोन का भी टेस्ट कर चुकी है. उन्होंने इशारों में कहा कि हम चार दिन की लड़ाई से लेकर यूक्रेन-रूस वॉर की 4 साल तक की लड़ाई के लिए तैयार हैं. 

उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स तैयार कर रखी है. ऐसे में यह समय की मांग है कि हमारे पास भी एक मिसाइल-रॉकेट फोर्स हो. पिनाका का 120 किमी के लिए टेस्ट हो चुका है. प्रलय की कार्रवाई चल रही है. ब्रह्मोस का असर दुनिया देख चुकी है.

चीन बॉर्डर पर भी बोले चीफ

आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भविष्य में किसी भी तरह की हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा. चीन से लगती सीमा पर हालात के बारे में आर्मी चीफ ने कहा कि स्थिति स्टेबल है लेकिन लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर संवेदनशील बना हुआ है लेकिन पूरी तरह से अंडर-कंट्रोल है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

