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Hindi Newsदेशतय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं...आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग

'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं...आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग

Sena Samvad: दिल्ली में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देना जारी रखता है, तो उसे अपने भविष्य पर फैसला करना होगा. आर्मी चीफ के इस बयान को भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 12:15 PM IST
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Army Chief General Upendra Dwivedi
Army Chief General Upendra Dwivedi

Army Chief General Upendra Dwivedi: दिल्ली में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया. सिविल-मिलिट्री बातचीत के इस मंच पर बोलते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखता है, तो उसे तय करना होगा कि वह भूगोल और इतिहास का हिस्सा बने रहना चाहता है या नहीं. जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत लगातार अपनी चिंता जाहिर करता रहा है.

आतंकवाद पर भारत का स्पष्ट रुख

सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में साफ संकेत दिया कि भारत अब आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अगर आतंकवादी ढांचे को समर्थन देना जारी रखते हैं, तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. हालांकि उन्होंने सीधे किसी सैन्य कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके बयान को पाकिस्तान के लिए कड़ा रणनीतिक संदेश माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय सेना प्रमुख का ये बयान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ रुख को दोहराता है.

सेना संवाद’ में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा

बता दें कि दिल्ली में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सिविल-मिलिट्री संवाद मंच माना जाता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक चुनौतियों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की जाती है. इस कार्यक्रम में सैन्य अधिकारियों, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक हालात, सीमाई सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों पर भी चर्चा की. जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को सिर्फ सैन्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है.

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भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत बार-बार यह मुद्दा उठाता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है. अब सेना प्रमुख के इस बयान के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई चर्चा शुरू हो गई है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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