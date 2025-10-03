पाकिस्तान को भूगोल में रहना है तो...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी, पहले जैसा संयम नहीं बरतेंगे

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है.
Army Chief Upendra Dwivedi: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि अब भारत पहले जैसी नरमी नहीं दिखाएगा और अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.
जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने राजस्थान के एक सेना पोस्ट पर कहा कि अगर पाकिस्तान नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे. इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वह भूगोल में रहना चाहता है या नहीं. अगर पाकिस्तान भूगोल में रहना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा.'
VIDEO | Anupgarh, Rajasthan: Indian Army Chief General Upendra Dwivedi says, "This time we will not maintain the restraint that we did in Operation Sindoor 1.0... this time we will do something that Pakistan will have to think whether it wants to be in Geography or not. If…
— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025
रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी
वहीं, इससे एक दिन पहले 2 अक्टूबर को वियादशमी के दिन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने भुज मिलिट्री बेस पर शस्त्र पूजा कर कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान की नीयत की वजह से संवाद आगे नहीं बढ़ पाया है.
#WATCH | Kachchh, Gujarat: Defence Minister Rajnath Singh says, "Even after 78 years of independence, a dispute over the border in the Sir Creek area is being stirred up. India has made several attempts to resolve it through dialogue, but there is a flaw in Pakistan's intentions;…
— ANI (@ANI) October 2, 2025
राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि 'भारतीय सेना और BSF मिलकर सर क्रीक इलाके की कड़ी निगरानी कर रहे हैं. अगर पाकिस्तान ने यहां किसी तरह की नापाक हरकत करने की कोशिश की, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.' इतना ही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंचने की क्षमता दिखा चुकी थी. और अब 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता भी सर क्रीक से होकर जाता है.
