'जब वो रोने लगी तो...', प्लेटफॉर्म पर महिला को हुआ लेबर पेन तो फरिश्ता बना जवान, क्या बोले आर्मी चीफ?

Jhansi Railway Station: शनिवार को सेना के एक जवान ने झांसी रेलवे स्टेशन पर समझदारी और दिलेरी की मिसाल पेश करते हुए स्टेशन पर ही बच्चे की डिलीवरी को संभव बनाया. झांसी रेलवे स्टेशन जब एक गर्भवती महिला को प्लेटफॉर्म पर अप्रत्याशित प्रसव पीड़ा हुई तो स्टेशन पर मौजूद डॉक्टर मेजर रोहित बछवाला ने तुरंत मदद की. बिना किसी देरी के और कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, सेना के डॉक्टर ने चुनौतीपूर्ण माहौल में बेहद जरूरी मेडिकल मदद मुहैया कराई. सेना के डॉक्टर के जरिए समय रहते किए गए दखल की वजह से मां और नवजात दोनों की हालत स्थिर बताई गई है.

Today, an Army doctor, Major Rohit, of Military Hospital, Jhansi, successfully conducted childbirth at the railway station in Jhansi. The doctor present at the station responded swiftly when a pregnant woman went into unexpected labour on the platform. Without any delay and… pic.twitter.com/vX4oYjKf2g

