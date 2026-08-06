/सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से पहुंचेगा सामान, सेना ने बनाया प्लान; खराब मौसम भी नहीं बनेगा रुकावट

Indian Army News: ऊंचे हिमालयी इलाकों में सेना के लिए सबसे मुश्किल काम लॉजिस्टिक्स ले जाना होता है. कई बार उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ अन्य बड़ी मशीनों की जरूरत महसूस होती है. वहीं, सर्दी या मौसम खराब होने की स्थिति में सेना की पोस्ट तक सामान पहुंचाना काफी कठिन होता है.
दरअसल, सेना की ओर से इस समस्या के निवारण के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. सेना की लॉजिस्टिक क्षमता को विकसित करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक RFI जारी किया है. इसके तहत 2,715 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने की तैयारी है. सेना का उद्देश्य है वह ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करे, जिससे आसानी से ऊंचाई वाली पोस्ट पर पहुंचा जा सके.
बताया जा रहा है कि इन हाई-टेक ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के साथ लगी 'लाइन ऑफ कंट्रोल' (LoC) और चीन के साथ लगी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) पर ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बने सेना की पोस्ट तक सामान पहुंचाया जा सकेगा. इससे ऊंची पहाड़ियों पर लॉजिस्टिक्स की लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो सकेगी.
कम ऊंचाई वाली क्षमता वाले ड्रोन, जो 6,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं.
मध्यम ऊंचाई वाले वेरिएंट, जो 6,000-12,000 फीट तक की उड़ान भर सकेंगे.
ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले ड्रोन, जो 12,000 से 20,000 फीट के बीच उड़ान भर पाएंगे.
गौरतलब है कि उड़ने वाली मशीने दूर-दराज के इलाकों में और किसी भी खराब से खराब तापमान में आसानी से फंक्शन कर पाएंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेना को जिस प्रकार के हाई-टेक सिस्टम की जरूरत है, उसमें जीपीए और NavIC सैटेलाइट सिस्टम समेत कई फीचर लगे हों.
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने बताया कि उन्हें ऐसे सिस्टम की जरूरत है, जिन्हें बिना तैयारी वाले इलाके से भी ऑपरेट किया जा सके. इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ दो से तीन लोगों की जरूरत ही महसूस हो. ये मशीन अपनी लाइफ सर्विस के दौरान कम से कम 1000 बार लैंडिंग करने की क्षमता रखता हो.
वर्तमान स्थिति में भारतीय सेना ऊंचाई वाले पोस्ट के लिए अपनी सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक्स ड्रोन को शामिल करने की दिशा में बढ़ रही है. ऊंचे इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से सामान पहुंचाया जाता था, लेकिन ऐसे सामान पहुंचाना काफी महंगा और मुश्किल होता है. कई बार खराब मौसम और अन्य चुनौतियों के कारण सामान पोस्ट तक पहुंचाने में काफी परेशानी होती है. अब आने वाले समय में किसको ड्रोन का टेंडर मिलता है, यह देखने वाली बात होगी.