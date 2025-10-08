उड़ाए ड्रोन-हेलिकॉप्टर, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड... लापता जवानों की खोज में सेना ने झोंक दी ताकत

Kokernag News: दो लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने तलाशी अभियान चलाया है. इस दौरान सेना ने 6 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के गडोल वन क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. यहां ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनियों की तलाशी की जा रही है.
Trending Photos
Army Launches Search Operation: भारतीय सेना ने 5 पैरा (विशेष बल) इकाई के दो लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के घने गडोल वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है, जो 6 अक्टूबर, 2025 सोमवार को लापता हो गए थे.
कैसे हुए लापता?
अग्निवीर कमांडो के रूप में पहचाने गए ये सैनिक वन क्षेत्र में एक नियमित तलाशी अभियान का हिस्सा थे, जब संपर्क टूट गया था. अब तक इस मामले में किसी आतंकी एंगल नहीं मिला है. लेकिन इस क्षेत्र में आतंकवाद का इतिहास रहा है और 2023 में उन्हीं जंगलों में हुई एक बड़ी मुठभेड़ भी शामिल है, जिसमें सुरक्षाबलों को काफी नुकसान हुआ था.
सेना ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की
गडोल के जंगलों में अभियान के दौरान लापता हुवे पैराट्रूपर्स से संचार बहाल करने के प्रयास विफल रहे, जिसके बाद सेना ने तुरंत ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और हेलीकॉप्टरों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की.
भारतीय सेना की समन्वित टीमें शामिल
इस अभियान में भारतीय सेना की समन्वित टीमें शामिल हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस का सहयोग प्राप्त है. इसमें निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के माध्यम से हवाई सहायता के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण इलाकों में जमीनी टीमें भी तैनात हैं. मुख्य ध्यान घने जंगलों वाले क्षेत्र में तलाशी अभियान पर है, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फैला है.
क्षेत्र में कड़ी सतर्कता के बीच तलाशी अभियान जारी
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, सैनिक अब तक लापता हैं. सेना द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की बरामदगी या आगे की गतिविधियों की घोषणा नहीं की गई है. क्षेत्र में कड़ी सतर्कता के बीच तलाशी अभियान जारी है.
सेना ने स्थानीय लोगों से किया मदद का आग्रह
किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच स्थित गडोल जंगल आतंकवाद-रोधी गतिविधियों के लिए एक जाना-माना केंद्र है. सेना ने स्थानीय लोगों से सहयोग का आग्रह किया है और बचाव के लिए उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.
सेना के सूत्रों ने दी जानकारी
सेना के सूत्रों ने बताया कि लापता सैनिक कथित तौर पर अपने समूह से पीछे रह गए और जंगल में ड्यूटी के दौरान रास्ता भटक गए. उन्होंने संकेत दिया कि अभी तक सैनिकों के लापता होने में किसी भी प्रकार के आतंकी पहलू की आशंका नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उस दिन इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी और लगभग 2 फीट बर्फ जमा हो गई थी. ऐसा लगता है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.