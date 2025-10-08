Advertisement
trendingNow12953579
Hindi Newsदेश

उड़ाए ड्रोन-हेलिकॉप्टर, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड... लापता जवानों की खोज में सेना ने झोंक दी ताकत

Kokernag News: दो लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने तलाशी अभियान चलाया है. इस दौरान सेना ने 6 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के गडोल वन क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. यहां ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनियों की तलाशी की जा रही है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उड़ाए ड्रोन-हेलिकॉप्टर, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड... लापता जवानों की खोज में सेना ने झोंक दी ताकत

Army Launches Search Operation: भारतीय सेना ने 5 पैरा (विशेष बल) इकाई के दो लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के घने गडोल वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है, जो 6 अक्टूबर, 2025 सोमवार को लापता हो गए थे. 

 

कैसे हुए लापता?
अग्निवीर कमांडो के रूप में पहचाने गए ये सैनिक वन क्षेत्र में एक नियमित तलाशी अभियान का हिस्सा थे, जब संपर्क टूट गया था. अब तक इस मामले में किसी आतंकी एंगल नहीं मिला है. लेकिन इस क्षेत्र में आतंकवाद का इतिहास रहा है और 2023 में उन्हीं जंगलों में हुई एक बड़ी मुठभेड़ भी शामिल है, जिसमें सुरक्षाबलों को काफी नुकसान हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सेना ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की
गडोल के जंगलों में अभियान के दौरान लापता हुवे पैराट्रूपर्स से संचार बहाल करने के प्रयास विफल रहे, जिसके बाद सेना ने तुरंत ड्रोन, डॉग स्क्वॉड और हेलीकॉप्टरों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की.

 

भारतीय सेना की समन्वित टीमें शामिल
इस अभियान में भारतीय सेना की समन्वित टीमें शामिल हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस का सहयोग प्राप्त है. इसमें निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोन के माध्यम से हवाई सहायता के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण इलाकों में जमीनी टीमें भी तैनात हैं. मुख्य ध्यान घने जंगलों वाले क्षेत्र में तलाशी अभियान पर है, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में फैला है.

 

क्षेत्र में कड़ी सतर्कता के बीच तलाशी अभियान जारी
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, सैनिक अब तक लापता हैं. सेना द्वारा आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की बरामदगी या आगे की गतिविधियों की घोषणा नहीं की गई है. क्षेत्र में कड़ी सतर्कता के बीच तलाशी अभियान जारी है.

 

सेना ने स्थानीय लोगों से किया मदद का आग्रह 
किश्तवाड़ और अनंतनाग के बीच स्थित गडोल जंगल आतंकवाद-रोधी गतिविधियों के लिए एक जाना-माना केंद्र है. सेना ने स्थानीय लोगों से सहयोग का आग्रह किया है और बचाव के लिए उन्नत तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है.

 

सेना के सूत्रों ने दी जानकारी
सेना के सूत्रों ने बताया कि लापता सैनिक कथित तौर पर अपने समूह से पीछे रह गए और जंगल में ड्यूटी के दौरान रास्ता भटक गए. उन्होंने संकेत दिया कि अभी तक सैनिकों के लापता होने में किसी भी प्रकार के आतंकी पहलू की आशंका नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उस दिन इलाके में भारी बर्फबारी हुई थी और लगभग 2 फीट बर्फ जमा हो गई थी. ऐसा लगता है कि प्रतिकूल मौसम की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

army launches search operationSouth Kashmir News

Trending news

उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
Punjab Police
CJI के खिलाफ नफरती पोस्ट करने वालों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा, कई शहरों में FIR दर्ज
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार