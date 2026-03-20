फौज, मर्डर और साजिश... पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की वो नई किताब, जिसने फैंस में मचा दिया है धमाल

General Manoj Naravane New Book: अपनी किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ से चर्चा में आए पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे अब नए मिशन पर हैं. वे इन दिनों काल्पनिक (फिक्शन) लेखन में अपना हाथ आजमा रहे हैं. उनकी एक और नई किताब ‘द कैंटनमेंट कॉन्स्पिरेसी’ मार्केट में आने वाली है, जिसके लिए वे जगह-जगह प्रचार कर रहे हैं. पुणे में एक्सप्रेस बुक सर्विस पर अपने थ्रिलर उपन्यास ‘द कैंटनमेंट कॉन्स्पिरेसी’ का प्रचार करते हुए उन्होंने कहा, अब मैं केवल फिक्शन लेखन में लगा हूं.'

सैनिक से कहानीकार बनने की मजेदार यात्रा

जनरल नरवणे ने कहा, 'मैं खुश हूं कि पहली बार लेखक के रूप में, जिसे लेखन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, उसकी किताब अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सैनिक से कहानीकार बनने की मेरी यह यात्रा रोचक रही है. मैंने इसे (उपन्यास) लिखने का आनंद लिया और मुझे यकीन है कि पढ़ने वाले भी इसे एंजॉय करेंगे.'

उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले कुछ लघु कथाएं भी लिखी थीं, जिनमें से एक फेमिना मैगजीन में प्रकाशित हुई थी. अब वे पूरी तरह फिक्शन पर फोकस कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी यह नई किताब यह किताब पाठकों के बीच लोकप्रिय हो रही है, खासकर उनकी आत्मकथा विवाद के बाद बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई.

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अब तक नहीं मिली आत्मकथा को मंजूरी

बताते चलें कि इससे पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ लिखी थी, जिसे प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय ने अब तक मंजूरी नहीं दी है. इस आत्मकथा के कुछ अंश कथित तौर पर एक मैगजीन में प्रकाशित होने के बाद संसद में हंगामा मचा था. राहुल गांधी ने उन अंशों का हवाला देते हुए 2020 में भारत-चीन सीमा पर हुए गतिरोध पर सवाल उठाए थे. किताब में कथित तौर पर राजनीतिक नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश न देने का आरोप था.

रोमांचक मर्डर मिस्ट्री है उपन्यास

जनरल नरवणे 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे. आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने लेखन की ओर रुख किया. उनकी आत्मकथा को हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब पहली फिक्शन किताब ‘द कैंटनमेंट कॉन्स्पिरेसी: ए मिलिट्री थ्रिलर’ बाजार में आ गई है. इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया है. यह एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित रोमांचक कहानी है.