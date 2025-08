7Kg की लिमिट थी, 16Kg सामान ले जा रहा था आर्मी ऑफिसर, मना किया तो तोड़ दी रीढ़ की हड्डी और जबड़ा

श्रीनगर एयरपोर्ट पर जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक मारपीट की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि यहां एक सीनियर आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट के कर्मचारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. आर्मी अफसर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट SG-386 में सफर कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट में सवार होने से पहले ही उनकी स्पाइसजेट के कर्मचारी से सामान के वजन को लेकर बहस हो गई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइसजेट कर्मचारियों ने उनसे ज्यादा वजन वाले केबिन बैग के लिए एक्स्ट्रा फीस देने के लिए कहा था. स्पाइसजेट का कहना है कि आर्मी अफसर के पास दो केबिन बैग थे जिनका कुल वजन 16Kg था, जबकि नियम के मुताबिक सिर्फ 7Kg सामान ही केबिन में ले जाने की इजाजत है.

ऐसे में जब तय लिमिट से ज्यादा सामान के लिए एक्स्ट्रा फीस देने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया और बोर्डिंग प्रोसेस कंपलीट किए बगैर ही वो जबरदस्ती एरोब्रिज (जहां से यात्री विमान में चढ़ते हैं) में घुस गए. जबकि ऐसा करना विमानन नियमों के खिलाफ है. CISF के एक जवान उन्हें तुरंत वापस गेट पर ले गया.

SpiceJet Statement:⁰On July 26, a senior Army officer violently assaulted four of our staff at Srinagar airport during boarding for flight SG-386 to Delhi. One employee was knocked unconscious; others suffered serious injuries, including a spinal fracture and jaw trauma. The… pic.twitter.com/Cb3vUr5rEX

